Enthüllung des iPhone 15 am 12. September: So viel wird es kosten

Die Spannung steigt, denn in wenigen Tagen, am 12. September, wird die nächste Generation der iPhone-Geräte, die iPhone 15-Serie, auf einem Apple-Event vorgestellt. Mit der Ankündigung wächst auch die Neugier auf die Preise der neuen Modelle. Gerüchte und Erwartungen schüren die Vorfreude, doch was ist dran an den Spekulationen?

Die Technologiebranche ist in Aufruhr, denn das iPhone 15 steht kurz vor der Enthüllung. Doch was können wir von den neuen Modellen erwarten und wie wird sich der Preis gestalten?

Das iPhone 15 Pro wird voraussichtlich einen 6,1-Zoll-OLED-Bildschirm, ein Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite und einen neuen A17 Bionic-Chip haben. Es wird erwartet, dass es 8 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher unterstützt. Das iPhone 15 Pro Max hingegen wird einen 6,7-Zoll-OLED-Bildschirm, ein Vierfach-Kamerasystem auf der Rückseite und den gleichen A17 Bionic-Chip wie das kleinere Modell haben. Es wird ebenfalls 8 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher unterstützen. Beide Modelle werden mit 8 GB RAM ausgestattet sein, im Vergleich zu 6 GB im iPhone 14 Pro Modellen.

Viel teurer

In Bezug auf die Preisgestaltung kursieren Gerüchte, dass das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max um mindestens $100 teurer sein könnten als ihre Vorgängermodelle. Ein aktueller Bericht von TrendForce, einer anerkannten Quelle in der Technologiebranche, widerspricht jedoch diesen Spekulationen. Laut dieser Analyse wird das iPhone 15 Pro in den USA zu einem Einstiegspreis von 999 Dollar angeboten. Für das iPhone 15 Pro Max wird hingegen ein Anstieg um 100 Dollar erwartet, sodass es bei 1.199 Dollar starten soll.

In Zeiten, in denen immer mehr über wirtschaftliche Probleme, Inflation und höhere Kosten gesprochen wird, sind solche Infos über Apple sehr interessant. Es wird spannend, wie Apple seine Preise anpassen wird, wenn es wirtschaftlich schwieriger wird.