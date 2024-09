Entspannung nach Hochwasser: Situation in Wien stabilisiert sich

Die Hochwasser- und Unwetterlage in Wien hat sich weiter entspannt. Laut einem Sprecher der MA 45 (Gewässer) sind die Pegelstände in den letzten Stunden erneut zurückgegangen. Lediglich in der Nacht kam es bedingt durch Regen zu einem kurzen Anstieg. „Jetzt fällt alles wieder“, so der Sprecher am Dienstag.

Die Wetterlage in Wien hat sich deutlich beruhigt. Am frühen Vormittag schien die Sonne, und es war nicht mehr stürmisch. Besonders der zuletzt stark betroffene Wienfluss zeigt niedrigere Wasserstände. Bei der Kennedybrücke beträgt der Pegelstand laut MA 45 nur noch 90 Zentimeter.

Rückhaltebecken und Donau

Die Rückhaltebecken in Wien sind inzwischen leer, wie der Sprecher der MA 45 berichtete. Lediglich der Wienerwaldsee entwässert weiterhin. Noch am Sonntag waren die Auffangbecken im Bereich Auhof nahezu voll. Der Pegelstand der Donau sinkt langsamer und liegt derzeit bei 6,5 Metern, was jedoch ebenfalls kein Anlass zur Sorge ist, so die MA 45.

Einschränkungen im Öffentlichen Verkehr

Aufgrund der Hochwasserlage bleiben die Einschränkungen im öffentlichen Verkehr voraussichtlich bis Mittwoch bestehen, wie nach einer Sitzung des Krisenstabs am Montag angekündigt wurde. Betroffen sind die U-Bahn-Linien U2, U3, U4 und U6. Die U2 fährt nur zwischen Seestadt und Taborstraße, die U3 zwischen Ottakring und Schlachthausgasse, und die U4 verkehrt zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke. Die U6 ist zwischen Meidling und dem Westbahnhof außer Betrieb.

Die Wiener Linien haben in den frühen Morgenstunden mit dem Abbau der Dammbalken und Sandsäcke begonnen. Die Instandsetzung der Oberleitung der U6 schreitet voran. Zusätzlich überprüfen Techniker die von Wassereintritten betroffenen Strecken auf mögliche Schäden. Im Bereich der Kettenbrückengasse bei der U4 wird der Schotteruntergrund der Gleise genau kontrolliert.

Wiederaufnahme des Betriebs

Je nach Schadensumfang wird die schrittweise Wiederaufnahme des U-Bahn-Betriebs vorbereitet. Ein Update dazu soll im Laufe des Nachmittags erfolgen. Gute Neuigkeiten gibt es bei den Straßenbahnen: Die Linien 40 und 41 sind inzwischen wieder in Betrieb.

Parks und Waldgebiete gesperrt

Derzeit sind die Wiener Parks gesperrt, bis Untersuchungen auf mögliche Schäden abgeschlossen sind. Betroffen sind auch größere Waldgebiete wie der Lainzer Tiergarten, die Steinhofgründe und das Erholungsgebiet Laaer Wald. Der Zutritt zu diesen Gebieten ist vorübergehend nicht erlaubt.