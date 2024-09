Katastrophenalarm in Niederösterreich – LISTE aller aktuellen Straßensperren

Mit zunehmendem Schmelzwasser kommen neue Herausforderungen auf Nieder- und Oberösterreich zu. Straßensperren, Überschwemmungen und Evakuierungen prägen das Bild. Mehr als 250 Straßen sind in Niederösterreich aktuell nicht passierbar.

Straßensperren im Überblick

Am Dienstagmorgen sind mehrere Verkehrswege im Raum Wien und St. Pölten unpassierbar. Die Auffahrt von der A21 auf die A1 in Richtung Wien bleibt gesperrt. Auch die S3 zwischen Großstelzendorf und Göllersdorf in Richtung Stockerau sowie bei Hollabrunn Richtung Tschechien ist nicht befahrbar. Eine Lagebesprechung ist für 8:00 Uhr angesetzt. Ebenso ist die Anschlussstelle Traismauer Süd auf die S33 geschlossen. Darüber hinaus musste die A2-Anschlussstelle IZ NÖ sowie die Auffahrt Guntramsdorf in Fahrtrichtung Wien gesperrt werden.

Situation in Nieder- und Oberösterreich

Der anhaltende Regen in der Nacht auf Dienstag hat die Lage verschärft. Besonders betroffen ist die Pyhrn-Priel-Region, wo die Enns und Steyr stark ansteigen. Niederösterreich hat die Lage als Katastrophengebiet deklariert. Über 250 Straßen sind derzeit unpassierbar. Besonders im Großraum Tulln, in den Bezirken St. Pölten, Bruck an der Leitha, Scheibbs und Lilienfeld sowie im Kamptal bleibt die Lage angespannt. Zahlreiche Orte im Tullnerfeld wurden evakuiert.

In Oberösterreich sorgt der über die Ufer tretende Attersee für Besorgnis. Die B151 wurde zwischen Seewalchen und Attersee am Attersee gesperrt, um Überschwemmungen vorzubeugen.

In der Steiermark drohen Verklausungen und Murenabgänge, insbesondere im Gesäuse und Hochschwabgebiet. Für Wien zeigt sich eine leichte Entspannung. Die Hochwassersituation hat sich vorerst beruhigt und alle Straßen sind frei befahrbar. Der öffentliche Verkehr bleibt jedoch bis Mittwoch eingeschränkt; Teilsperren der U-Bahn-Linien U2, U3, U4 und U6 bestehen weiterhin.

Entwarnung für Mürz und Salza

Der hydrografische Dienst gibt Entwarnung für Mürz und Salza in der Steiermark, während in Niederösterreich an Thaya, Lausitz und Donau die Pegelstände weiter steigen. In Oberösterreich steigen Salzach, Inn und Donau noch an, wobei die Abflussspitzen im Laufe des Tages erwartet werden. Eine Entspannung wird an den kleineren und mittleren Gewässern im Laufe des Vormittags erwartet.

Die ÖBB hat eine Reisewarnung bis Donnerstag ausgesprochen. Mehrere Strecken sind aufgrund von Unwetterschäden unterbrochen. Für die Westbahnstrecke wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Südbahnstrecke konnte Montagabend zwischen Wiener Neudorf und Wien wieder geöffnet werden. Details sind auf der ÖBB-Homepage verfügbar.

Schneeketten

Der Club rät, sich vor Abfahrt über die aktuelle Straßen- und Wettersituation zu informieren, Schneeketten für Fahrten in höher gelegene Gebiete mitzunehmen und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Überflutete Straßen sollten keinesfalls passiert werden.

Die Erfassung aller gesperrten Straßen ist aufgrund der sich laufend ändernden Bedingungen nicht abschließend. Zahlreiche Landesstraßen sind ebenfalls betroffen. Bürgerinnen und Bürger sollten sich auf den jeweiligen Plattformen über aktuelle Meldungen informieren.

Liste der aktuellen Straßensperren

Stand 17:09.2024, 08:40 Uhr

Vorarlberg

Silvretta Hochalpenstraße

Salzburg/Kärnten

Salzburg/Kärnten: Großglockner Hochalpenstraße

Kärnten

Malta Hochalmstraße und Nockalmstraße

Steiermark

L704, Sölkpass

B20, Mariazeller Straße zwischen Kapfenberg und Thörl

B21, Gutensteiner Straße in Mariazell

B115, Eisenstraße zwischen Großraming und Hintstein

B146, Gesäuse Straße zwischen Admont und Gesäuseeingang



Oberösterreich

B3, Donaustraße zwischen Mauthausen und der Donaurücke und zwischen Grein und Baumgartenberg sowie zwischen Grein und Sarmingstein

B135, Gallspacher Straße im Bereich Schwanenstadt

B151, Attersee Straße, Höhe Schörfling und Mondsee, sowie zwischen Seewalchen und Attersee

Niederösterreich

B1, Wiener Straße in Melk, in Purkersdorf, bei Gerersdorf und Umfahrung Prinzersdorf, Sieghartskirchen

B1a, St. Pölten, Unterführung Landhaustunnel

B3, Donau Straße zwischen Krems und Emmersdorf und im Bereich Bisamberg

B11 Mödlinger Straße in Achau, zwischen Gaaden und Heiligenkreuz, sowie bei Alland

B14, Klosterneuburger Straße in Klosterneuburg

B16, Ödenburger Straße zwischen Münchendorf und Achau

B18, Hainfelder Straße zwischen Pottenstein und Berndorf

B19, Tullner Straße Donaubrücke Tulln und zwischen Ausfahrt S5

B21, Gutensteiner Straße zwischen Mariazell und Terz

B22, Grestner Straße zwischen Waidhofen a.d. Ybbs und Ybbsitz

B27, Höllental Straße zwischen Nöster und Reichenau an der Rax und zwischen Heufeld bei Gloggnitz und Payerbach

B28, Puchenstubener Straße zwischen Puchenstuben und Lassingrotte

B29, Manker Straße im Bereich zwischen Kilb und Mallau und bei Odergrafendorf

B30, Thayatal Straße zwischen Drosendorf u Primmersdorf und zwischen Raabs/Th. und Karlstein

B31, Ybbstaler Straße bei Hollenstein an der Ybbs

B32, Gföhler Straße, zwischen Altpölla und Wegscheid

B33, Aggsteiner Straße, zwischen Melk und Aggsbach Dorf und

B34, Kamptal Straße, zwischen Horn und Hadersdorf am Kamp

B35, Retzer Straße, Höhe Bahnhof Hadersdorf am Kamp und zwischen Straß im Straßertal und Elsarn

B36, Zwettler Straße, in Zwettl

B38, Böhmerwald Straße, zwischen zwischen Zierings und Peygarten-Ottenstein

B39, Pielachtal Straße, zwischen Hofstetten und Frankenfels, zwischen Kammerhof und Kreuzung nach Sankt Anton und zwischen Spratzern und Winterbach

B40, Mistelbacher Straße bei Ladendorf und bei Kleinstetteldorf

B43, Traismauerer Straße, zwischen Atzenbrugg und Mitterndorf und zwischen Sankt Georgen an der Traisen und Wagram ob der Traisen

B45, Pulkautal Straße, bei Alberdorf

B46, Staatzer Straße, in Ernsdorf

B48, Erdöl Straße, Grenzübergang Hohenau a.d. March

B122, Voralpen Straße, zwischen Krennstetten und Aschbach Markt

B210, Badener Straße, Helenental

B213, Tullnerfeld Straße, zwischen Staasdorf und Klein-Staasdorf

B215, St. Leonharder Straße, Höhe Sankt Leonhard am Forst, zwischen Zelking und Bergern und zwischen Steinbach und Mannersdorf

B217, Ottenschlager Straße, zwischen Ötzbach und Elsenreith

B218, Langenloiser Straße, bei Langenlois

Angaben ohne Gewähr!

