Mann versuchte Kinder an U-Bahnstation zu entführen

In Liesing sorgt ein unbekannter Mann für Aufregung, nachdem er mehrfach Kinder angesprochen und versucht hat, sie zu entführen. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß.

Am Arm gepackt

Ein dunkel gekleideter Mann hat in der vergangenen Woche an der U-Bahn-Station Alterlaa mindestens drei Kinder angesprochen und versucht, sie mitzunehmen. Eines der Kinder wurde sogar am Arm gepackt und beinahe mit Gewalt weggezogen, während der Mann von tollen Spielsachen sprach, um die Kinder zu locken.

Glücklicherweise reagierten die Kinder richtig. Sie ließen sich nicht einschüchtern, befreiten sich und flohen. Trotz ihres mutigen Verhaltens bleibt die Sorge groß, da in der Umgebung mehrere Schulen liegen. Eltern warnen bereits in Onlineforen vor dem „Phantom“. Die Vorfälle ereigneten sich in der Unterführung unter der U6, mitten am helllichten Tag.

Richtiges Verhalten

Die Polizei rät, Kinder für solche Gefahren zu sensibilisieren. Bei Kenntnis eines verdächtigen Vorfalls sollte umgehend der Notruf 133 gewählt werden. Es ist wichtig, mit den Kindern, Lehrern und den Beamten der zuständigen Polizeiinspektion zu sprechen, da ein vertrauensvoller Austausch am besten dazu beiträgt, Verunsicherungen zu vermeiden.

Lesen Sie auch: Wien-Währing: Kidnapper wollte Kind entführen Ein 54-jähriger Mann versuchte in Wien, ein Kind zu entführen. Ein Parksheriff griff ein und verhinderte Schlimmeres.

Serie von versuchten Kindesentführungen reißt nicht ab Tirol wird von einer beunruhigenden Serie von Vorfällen heimgesucht, bei denen unbekannte Männer Kinder ansprechen.

Erneut versuchte Kindesentführung: Männer locken Kinder mit Süßigkeiten Zwei Kinder, beide sieben Jahre alt, wurden von Unbekannten angesprochen, die versuchten, sie mit Süßigkeiten zu locken.

Solche Vorfälle sind leider kein Einzelfall. Bereits 2023 sorgte ein Unbekannter in den Bezirken Penzing und Ottakring für Angst, als er versuchte, Kinder in einen weißen Kleinbus zu locken. Dabei wurde er auch handgreiflich. Die Polizei rät in solchen Situationen, unverzüglich den Notruf zu wählen und Kinder auf solche Gefahren vorzubereiten. Der oder die Täter sind bis heute nicht ausgeforscht. Das Landeskriminalamt ermittelt.