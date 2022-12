Enttäuscht über das Geschlecht: Schwangere spricht Tabu-Thema an (FOTO)

Werdende Eltern betonen oft, dass das Wichtigste für sie die Gesundheit des Babys ist und dass es weniger wichtig ist, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Aber das ist bei dieser Krankenschwester nicht der Fall.

Nikki Jurcutz hat nämlich bereits zwei Kinder und erwartet derzeit ihr drittes Baby. Auf Instagram enthüllte sie, dass sie und ihr Mann sowie ihre ältere Tochter enttäuscht waren, als sie erfuhren, dass sie einen Sohn zur Welt bringen würde.

„Ich weiß, es ist ein Tabuthema, aber Enttäuschungen über das Geschlecht sind tatsächlich viel häufiger als man denkt. Es ist nur so, dass viele Leute nicht darüber reden, sie finden es falsch zuzugeben, dass sie keinen Jungen wollen, sondern ein Mädchen oder umgekehrt. Wir wollten aus vielen Gründen ein Mädchen, und das ist in Ordnung, und es ist in Ordnung, traurig zu sein, dass wir uns von dieser Idee verabschieden müssen. Wir sind traurig, dass sich der Traum unseres kleinen Mädchens, eine kleine Schwester zu haben, nicht erfüllt hat, dass wir unseren Tanten, Onkeln, Großeltern kein kleines Mädchen in dem Meer von Jungs, die in unserer Familie überwiegen, geben konnten“, erklärte Nikki und betonte das Wichtigste sei für sie, dass das Baby gesund ist.

„Ich verstehe, dass manche Leute es unverständlich finden, dass ich diese Gefühle habe, und das ist okay. Ich habe viele gemeine Nachrichten erhalten, aber das Einzige, was ich diesen Menschen sagen kann, ist, wenn Sie noch nie in dieser Situation waren, haben Sie kein Recht, meine Gefühle oder die meiner Familie zu beurteilen. Wir müssen aufhören, Frauen zu sagen, dass sie bestimmte Gefühle haben dürfen oder nicht. Wir fühlen nicht immer das, was wir erwarten oder fühlen wollen, so ist das Leben. Die Enttäuschung über das Geschlecht ist real, sie kann Partner und Kinder betreffen, es ist in Ordnung und wird vorübergehen“, schrieb sie in dem Post und viele unterstützten sie.

„Danke, dass du das gepostet hast. Ich war so enttäuscht, als ich herausfand, dass ich einen dritten Sohn bekomme. Mein Mann und ich haben bereits zwei und wollten unbedingt ein Mädchen. Ich fühlte mich schrecklich, als ich es herausfand, und noch schlimmer, weil ich wusste, dass ich nicht zugeben sollte, dass ich traurig war, ich wusste, dass die Leute mich sofort verurteilen würden“, ist nur einer der unterstützenden Kommentare.

Übrigens zeigt die Forschung, dass Enttäuschungen aufgrund des Geschlechts eines Kindes häufig vorkommen, so häufig, dass sie sogar den Namen “Gender-Disappointment” erhalten haben. Diese Gefühle können von Enttäuschung über Traurigkeit bis hin zu Wut reichen.