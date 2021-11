Er kam betrunken nachhause: Frau (42) ersticht Ehemann Milorad

Warum hat Jasmina B. (42) nach einem Streit am Sonntag ihren Mann Milorad B. (54) mit einem Messerstich ins Herz getötet? Das fragen sich die Einwohner des serbischen Dorfes Surčin weiterhin.

Während es zunächst hieß, der Grund sei gewesen, dass Milorad betrunken nachhause gekommen ist, sehen die Nachbarn den wahren Grund darin, dass Jasmina schon länger mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Jasmina, Milorad und ihr mittlerer Sohn Nemanja (22) lebten seit einem Jahr in Surčin, während ihre anderen beiden Söhne in Boljevci wohnten.

Einer Nachbarin zufolge hat die Frau, die jetzt des Mordes verdächtigt wird, psychische Probleme, was von einem anderen Nachbarn bestätigt wurde. “Lassen Sie mich Ihnen sagen, der Grund ist ihre Diagnose, das war’s. Es geht ihr nicht gut, sie hat Probleme und sie hat selbst darüber gesprochen”. “Als sie eines Tages zu mir kam, erzählte sie mir, dass sie Probleme hat und Medikamente nimmt und dass sie, wenn sie diese nicht nimmt, nicht gesund sei und nicht weiß, was sie tut”, fuhr er fort. “Sie neigte zu so Vorfällen, wenn jemand vor ihrem Haus geparkt hat, hat sie den Rückspiegel aus Wut zerschlagen. Sie wusste, wie man Chaos macht”, so der Nachbar weiter.

Nemanja B., der Sohn der Familie, sprach auch mit den Medien darüber, dass seine Mutter in einem schlechten psychischen Zustand ist: “Meine Mutter geht zur Therapie, sie ist in Behandlung”. Er fügte hinzu, er würde “meinen Vater begraben und meine Mutter aus dem Gefängnis holen”.

Mit 15-Zentimeter-Klinge ins Herz

Zur Tat: Jasmina stach Milorad am Sonntag gegen 17 Uhr mit einem 15 Zentimeter-Küchenmesser ins Herz. Er saß zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Bett und wurde vermutlich von der Attacke überrascht. Nach der Messerstecherei warf Jasmina das Messer hinter den Herd. Die Polizei fand es dort nach einer Hausdurchsuchung. Zu diesem Zeitpunkt war auch ihr jüngster Sohn im Haus, der seinen Vater verletzt vorfand, als er aus dem Badezimmer kam. Er rief sofort die Rettung. Milorad wurde von dort ins Zemun-Krankenhaus und von dort ins Notfallzentrum transportiert, wo er zwei Stunden später starb. Jasmina wartete ruhig auf die Polizei und wehrte sich nicht gegen die Festnahme. Augenzeugen zufolge verhielt sie sich nach dem Mord ruhig und kühl.