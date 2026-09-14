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Chronik

Erdbeben in Österreich weckt Anwohner aus dem Schlaf

Erdbeben in Österreich weckt Anwohner aus dem Schlaf
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein nächtliches Grollen ließ Anwohner südöstlich von Innsbruck aufhorchen – der Untergrund meldete sich zu Wort.

In der Nacht auf Montag hat sich südöstlich von Innsbruck ein leichtes Erdbeben ereignet.

Das Beben trat um 2.09 Uhr auf und erreichte eine Magnitude von 1,9. Nach Angaben des Österreichischen Erdbebendienstes GeoSphere Austria wurde es von einzelnen Personen schwach wahrgenommen. Aus der Bevölkerung gingen Berichte über ein „Grollen des Untergrundes“ ein.

Sachschäden sind bei einer Stärke in diesem Bereich nicht zu erwarten – solche sind auch keine gemeldet worden.

Meldungen erwünscht

GeoSphere Austria hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, Rückmeldungen zu den Auswirkungen des Bebens zu übermitteln. Möglich ist dies über ein Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder auf dem Postweg.

Die eingehenden Meldungen helfen dem Erdbebendienst dabei, die tatsächlichen Auswirkungen eines Ereignisses besser zu beurteilen.

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