Erste Politiker fordern: KEIN Klimabonus für diese Personengruppe

Klimabonus für alle. So war zumindest der Tenor der Regierung. Bis jetzt. Nun wird aber nachjustiert. Erste Stimmen werden laut, inwieweit ihn alle bekommen sollen. Die Tiroler Volkspartei etwa fordert: Kein Klimabonus für Asylwerber!

Innenminister Gerhard Karner bestätigte: „Aufgabe ist, entsprechend nachzujustieren und zu schauen. Ich gehe davon aus, dass dies in dem zuständigen Ressort auch passieren wird“, sagte der Innenminister in Richtung Klimaministerium.

Man darf auf die Antwort der Grünen Klimaministerin Gewessler gespannt sein…

Zur Erinnerung: mit dem Klimabonus und dem Anti-Teuerungsbonus erhalten alle Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich 500 Euro. Für Kinder unter 18 Jahre gibt es 250 Euro. Damit soll einerseits im Zusammenhang mit der ökosozialen Steuerreform ein klimafreundliches Verhalten belohnt werden. Andererseits setzt die Bundesregierung damit eine wichtige Entlastungsmaßnahme gegen die akute Teuerung. Der Bonus wurde aus diesem Grund auf insgesamt 500 Euro pro Person erhöht. Anspruch haben alle, die an zumindest 183 Tagen (ein halbes Jahr) in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldet waren.