Erster Hollywood-Star fordert Biden zum Rückzug auf

George Clooney, der sich zu den bekanntesten Förderern von US-Präsident Joe Biden zählt, hat in einem bemerkenswerten Schritt öffentlich zur Nichtkandidatur Bidens bei den kommenden Präsidentschaftswahlen aufgerufen.

In einem Gastbeitrag für die „New York Times“ legte Clooney dar, dass seine Unterstützung für Biden als Person und dessen moralische Integrität weiterhin Bestand habe, jedoch neue Führungskräfte für die bevorstehende Wahl benötigt würden. Der Hollywoodstar schrieb: „Ich liebe Joe Biden. Doch wir brauchen einen neuen Kandidaten.“

Appell für frische Kräfte

Clooney, der in der Vergangenheit eine bedeutende Spendengala zu Bidens Gunsten veranstaltete, äußert nun Bedenken bezüglich Bidens aktueller Verfassung: „Es ist niederschmetternd zu sagen, aber der Joe Biden, mit dem ich vor drei Wochen bei der Spendenaktion war, war nicht der Joe Biden von 2010. Er war nicht einmal der Joe Biden von 2020. Er war derselbe Mann, den wir alle bei der Debatte gesehen haben.“

„Mit diesem Präsidenten werden wir nicht gewinnen„

In seinem Kommentar spricht Clooney ein Thema an, das in der Diskussion um politische Führung immer wieder an Bedeutung gewinnt: das Alter. Er betont, dass das Alter der entscheidende Faktor sei, dem man sich nicht entziehen könne. Clooney befürchtet, dass die Demokratische Partei mit Biden an der Spitze nicht nur die Präsidentschaft, sondern auch bedeutende Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses verlieren könnte.

Biden lehnt Tests ab

Auffällig ist auch, dass innerhalb der Demokratischen Partei Diskussionen über Bidens Eignung aufgrund seines Alters zunehmen. Biden selbst hat indessen jegliche Zweifel an seiner geistigen und kognitiven Fitness zurückgewiesen und lehnt diesbezügliche Tests ab.

George Clooneys öffentliche Aufforderung stellt somit einen bemerkenswerten Wendepunkt dar, der die Dynamik innerhalb der Demokratischen Partei und möglicherweise auch die Gestaltung des Wahlkampfs beeinflussen könnte. Die deutlichen Worte Clooneys mögen als Weckruf für eine Partei dienen, die vor entscheidenden Herausforderungen steht.