Erstes Treffen bosnischer Geschäftsfrauen und -männer in Wien

Die Bosnische Unternehmervereinigung “BUV” richtet heuer zusammen mit dem Verein “Geschäftsfrauen von Bosnien und Herzegowina” das erste Geschäftstreffen zwischen den beiden Vereinen aus.

Mitglieder beider Verbände können sich freuen. Denn am 24. November findet das erste exklusive Treffen zwischen dem “BUV” und dem Verein “Geschäftsfrauen von Bosnien und Herzegowina” statt.

Die Zusammenkunft wird in den weitläufigen Büroräumen des Spaces Square One ausgerichtet. Es besteht die Möglichkeit sich kennenzulernen und zu vernetzen. Ebenso kann man sich über Geschäftsideen und Geschäftstätigkeiten austauschten. Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Mitglieder beider Vereine, ist das Treffen ein Gewinn für jeden anwesenden. Die Möglichkeit der Kundengenerierung ist ebenso gegeben, wie der weitreichende Erfahrungsaustausch in einem Pool der Branchenvielfalt.

Alle anwesenden Unternehmen, werden die Möglichkeit haben ihr Geschäft in einem Kurzvortrag vorzustellen. Der Vortrag sollte die Länge von zwei Minuten nicht überschreiten.

Für Verköstigung ist ebenso gesorgt. Firmen “Željo” und “Ferhatovic” sorgen für das Catering.

Bosnische Unternehmervereinigung “BUV”

Anmeldung erforderlich

Interessierte können HIER ein Ticket für das Business-Event buchen. Der Eintritt kostet 15 Euro pro Person. Die Buchung muss bis zum 10. November erfolgen!

Wann und Wo?

Das Geschäftstreffen beginnt am Donnerstag, dem 24. November 2022 um 18:00 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist mit 21:30 Uhr geplant. Location ist das Spaces Square One in Döbling. Leopold-Ungar-Platz 2, 1. Etage – Stiege 2.