Erstmals in der Öffentlichkeit: So sehen Merlins Kinder aus (FOTO)

Dino Merlin halt sein Privatleben so gut es geht aus den Medien heraus, weshalb es so gut wie keine genauen Informationen zu seiner Ehefrau oder Kindern gibt.

Die Familienidylle steht für Merlin an erster Stelle, weshalb er in Interviews nur ungern über seine Ehefrau Amela, Tochter Naida und seinen Sohn Hamza spricht.

Seine Tochter erwähnte der bekannte Sänger nur einmal in einem längeren Interview: „Naida kam zur Welt als ich gerade meine Karriere begann. In ihrer Kindheit erlebte sie alles – von Armut bis, metaphorisch gesagt, Kaviar und Champagner. Sie hat sich an ein bescheidenes Leben gewöhnt, weshalb sie auch nie große Geschenke erwartete, wenn ich von Reisen nach Hause kam. Sie sagte immer: ‚Danke Papa, ich habe alles. Komm nur schnell wieder nach Hause.‘“

Ganz anders sei der jüngste Spross der Familie. Hamza erblickte das Licht der Welt als Merlin bereits ein Megastar war. „Im Gegensatz zu Naida hat er immer eine Liste an Wünschen parat“, erzählte Merlin in einem Interview für „Gloria“

Obwohl Merlin seine Familie vor den neugierigen Augen der Medien schützen möchte, so erblickten fanden Facebook-User Fotos von Naida und Hamza. Und wenn man etwas genauer hinseht, ist die Ähnlichkeit zum Vater unverkennbar.

