Zwei Tote am Strand in Zadar

Zwei voneinander unabhängige Personen kamen am Montag an einem Strand in Zadar (Kroatien) innerhalb einer halben Stunde ums Leben.

Am Montagvormittag ging gegen 10.45 Uhr ein Notruf bei der Polizei in Zadar ein, der den Tod einer 61-jährigen österreichischen Staatsbürgerin meldete, die im Meer vor dem Hotel Barbara einen Herzstillstand erlitt.

Nur eine halbe Stunde später blieb vor dem Hotel Donat auch das Herz eines 75-jährigen Tschechen stehen, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

In beiden Fällen eilten Zeugen zur Hilfe und zogen sowohl den Mann als auch die Frau aus dem Wasser. Die Ärzte konnten aber lediglich den Tod der beiden feststellen.