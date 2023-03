Vor 19 Jahren: 31 Tote, 800 Verletzte und tausend Häuser niedergebrannt

Vor neunzehn Jahren kam es in Kosovo und Metohija zu Ausschreitungen und Gewaltakten, die in einer zweitägigen Eskalation der Gewalt durch kosovarische Albaner gegen Serben gipfelten und am 17. März 2004 ihr Ende fanden. Bedauerlicherweise verloren 31 Menschen ihr Leben und 800 weitere wurden verletzt. Darüber hinaus wurden mehr als tausend serbische Wohnhäuser zerstört und 31 Kirchen und Klöster vernichtet.

Die Ausschreitungen ereigneten sich in Anwesenheit der militärischen und zivilen Mission der Vereinten Nationen in Kosovo und Metohija, repräsentiert durch KFOR und UNMIK. Zur fraglichen Zeit waren etwa 38.000 KFOR-Soldaten aus 39 Nationen sowie 8.000 UN-Polizisten aus 52 Ländern in der Region stationiert.

Von den 242 Personen, hauptsächlich Albaner, die für die Gewalttaten und Morde verantwortlich gemacht wurden, wurden 157 vor Gericht gestellt. Leider wurden nur wenige von ihnen verurteilt, während die Drahtzieher außerhalb des Gesetzes blieben. Über 40 KFOR-Mitglieder, 65 Angehörige der internationalen UNMIK-Polizei und 58 Kosovo-Polizisten wurden bei den Ausschreitungen verletzt. Tragischerweise wurden 18 Albaner, hauptsächlich bewaffnete und aktive Täter, durch Schüsse von KFOR-Scharfschützen getötet.

Die Auswirkungen des Gewaltausbruchs im März wurden bis heute nicht vollständig behoben, und es gibt immer noch Gebiete, in denen keine serbische Bevölkerung lebt. Weniger als fünf Prozent der vertriebenen Serben konnten in ihre Heimat zurückkehren.

Der Auslöser der Ereignisse war eine Reihe aufsehenerregender, voreingenommener Berichte albanischer Medien, die zuerst elektronisch und später in gedruckter Form veröffentlicht wurden. Diese Berichte beschuldigten fälschlicherweise serbische Einwohner, für den Tod zweier albanischer Jungen verantwortlich zu sein, die am 16. März in der Ibar bei der Stadt „Cabra“ in der Gemeinde „Zubin Potok“ im Nordwesten von Kosovo und Metohija ertrunken waren.