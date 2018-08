Es ist offiziell – RAF Camora gibt Konzert in der Wiener Stadthalle!

Einer der erfolgreichsten Wiener Exporte und das Fünfhaus-Aushängeschild schlechthin, RAF Camora glänzt seit 2016 ununterbrochen als Rapper und Produzent im deutschsprachigen Raum. Nun gibt er endlich ein von seinen Fans langersehntes Konzert in der Wiener Stadthalle.

RAF Camora geht gemeinsam mit seiner rechten Hand und Rap-Kollege Bonez MC mit dem Nachfolger ihres Erfolgsalbums „Palmen aus Plastik“ nun auf „Palmen aus Plastik 2“-Tour. Im Zuge dessen statten sie auch Wien einen Besuch ab!

Lesen Sie auch: Nickelback kommt in die Wiener Stadthalle Uns beehrt die US-Rockband Mitte September in der Wiener Stadthalle.

Der West-Wiener lebt inzwischen in Berlin, kehrt aber für ein exklusives Konzert in seinem Heimatbezirk zurück in die österreichische Hauptstadt. Berichten zufolge soll das Konzert der beiden Künstler am 23. Februar 2019 in der Wiener Stadthalle stattfinden.

Wer sich Karten sichern möchte, muss schnell sein. Tickets sind ab heute 17:30 Uhr bei oeticket.com erhältlich!

via GIPHY

Bereits beim Frequency begeisterte er zehntausende Fans, aber auch die Tickets für seinen Homecoming-Gig in der Wiener Marx-Halle im Februar 2017, den seine Fans gratis besuchen durften, waren die Karten binnen weniger Minuten vergriffen.