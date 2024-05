ESC 2024 FINALE: Der Schweizer Act Nemo betrat die Bühne mit zwei Flaggen

Der ESC begann wie gewohnt mit der berühmten Flaggenparade. Doch bereits hier erregte ein Auftritt die Aufmerksamkeit der TV-Zuschauer.

Während der musikalischen Darbietungen der schwedischen Superstars fand auch die Flaggenparade statt. Eine Person nutzte die Gelegenheit, um gleich zu Beginn ein Statement abzugeben.

Nemos auffälliger Auftritt bei der Flaggenparade

Nemo (24) tritt beim ESC als non-binäre Person auf – und laut den Buchmachern stehen die Chancen auf einen Sieg sehr hoch. Für Deutschland tritt Sänger Isaak (29) mit dem Song „Always On The Run“ an. Bereits die Halbfinal-Shows dieser Woche haben gezeigt: Von Nemo kann ein spektakulärer Auftritt erwartet werden.

Gespaltene Reaktionen auf Nemos Statement

Schon bei der berühmten ESC-Flaggenparade sorgte Nemo für Aufsehen. Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern betrat die 24-jährige Person die Bühne mit zwei Flaggen: Die Schweizer Flagge und die Flagge für non-binäre Menschen. Nemo hielt die Flaggen stolz in die Kamera und ins Publikum. Unter den TV-Zuschauern wurde Nemos Auftritt lebhaft diskutiert – und löste geteilte Reaktionen aus.

Nemos Flaggen-Auftritt führte zu gemischten Meinungen unter den ESC-Fans. „Nemo mit dem größten Stinkefinger gegen den ESC, den ich je gesehen habe. Mega cool“, freute sich zum Beispiel ein Fan auf Twitter. Ein anderer Zuschauer bezeichnete Nemo als „Ikone“. Doch es gab auch viel Kritik. „Wenn der ESC Eier hätte, würde er Nemo jetzt disqualifizieren“, beschwerte sich jemand. „Unpolitischer ESC, oder wie?“, fragte ein Fan sarkastisch.