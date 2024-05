Schweiz gewinnt den ESC 2024! Kroatien ist zweiter!

Die Schweiz ist der Gewinner des Eurovision Song Contest, Kroatien ist Zweiter. Die Schweiz hatte am Ende insgesamt 591 Punkte, während Kroatien nur knapp dahinter lag – mit 547 Punkten.

In der Schweiz wurde Nemo, ein 24-jähriger Künstler, als Vertreter ausgewählt. Nemo setzt sich aktiv für die LGBTQIA+-Gemeinschaft ein und betrachtet es als seine Mission, „Brücken zwischen den Kulturen und Generationen zu bauen“.

Nemo, geboren in Biel, Schweiz, und derzeit wohnhaft in Berlin, ist eine nicht-binäre Person. Seine persönliche Reise zur Identifizierung als nicht-binäre Person wird auch in seinem Werk „The Code“ thematisiert.

FOTO: EPA-EFE/JESSICA GOW SWEDEN OUT

Baby Lasagna ist Publikumsliebling

Baby Lasagna hat die meisten Stimmen vom Publikum erhalten, 337 Punkte. Unten sehen Sie die endgültige Tabelle mit den Punkten der Jury und des Publikums. Die Schweiz erhielt die meisten Punkte von der Jury, und Zypern und Serbien gaben Kroatien jeweils 12 Punkte.

FOTO: Screenshot

Baby Lasagna hat das beste kroatische Ergebnis beim Eurovision Song Contest seit der Unabhängigkeit erzielt.

Kroatien nimmt seit 1993 am Eurovision Song Contest teil. In der Zwischenzeit pausierte der HRT zwei Jahre lang beim Eurovision Song Contest, sodass Kroatien 2014 und 2015 nicht am Eurovision Song Contest teilnahm. Neben Baby Lasagna erzielten Doris Dragović im Jahr 1999 und Maja Blagdan im Jahr 1996 die besten Ergebnisse, als beide den vierten Platz erreichten.