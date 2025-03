ESC-Wettquoten: Holt sich Österreich den Sieg?

„`html

Österreichs JJ rückt beim Eurovision Song Contest näher an die Spitze. Die Wettquoten steigen, ein spannendes Duell mit Schweden bahnt sich an.

In den vergangenen Wochen hat sich die Aussicht auf einen Sieg von JJ beim Eurovision Song Contest erheblich verbessert. Die Siegeschancen stiegen von 15 Prozent vor einer Woche auf beeindruckende 22 Prozent, was JJ nur einen Prozentpunkt hinter Schweden mit 23 Prozent platziert. Diese Dynamik zeigt, dass Österreich in den Wettquoten erheblich aufgeholt hat.

Wettquoten und Fan-Voting

Am Wochenende zuvor hatte JJ mit dem Song „Wasted Love“ eine Siegeschance von 18 Prozent, was einen Rückstand von 7 Prozent auf die finnlandschwedische Comedygruppe KAJ bedeutete. Noch eine Woche zuvor betrug der Abstand zu Schweden sogar 10 Prozent. Der Anstieg der Quoten wird durch das Fan-Voting auf „My Eurovision Scoreboard“ unterstützt, wo JJ bereits über 210.000 Stimmen sammeln konnte.

Bei internationalen Wettanbietern wie Bwin und William Hill teilt sich Österreich mittlerweile den ersten Platz mit Schweden. Ein spannendes Duell zwischen JJ und KAJ zeichnet sich ab. Für JJ beginnt nun die entscheidende Phase, in der es um die Mobilisierung von Stimmen geht. Geplant sind Auftritte bei großen ESC-Partys in Amsterdam am 5. April, London am 13. April und Madrid am 19. April.

JJ träumt davon, den Eurovision Song Contest 2026 wieder nach Wien zu bringen. Beim großen Finale am 17. Mai in Basel bietet sich eine historische Chance, denn die Qualifikation am 15. Mai gilt bereits als sicher.

