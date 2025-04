Eskalation im Linienbus! Senior attackiert Teenager mit Kopfstoß

Eine Auseinandersetzung im Bus in Vöcklabruck (Oberösterreich) endete mit einer Verletzung. Ein 61-Jähriger versetzte einem Teenager einen Kopfstoß nach Streit über Buseinstieg.

In einem Linienbus in der oberösterreichischen Stadt Vöcklabruck kam es am Mittwochabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 61-jährigen Fahrgast und einem Jugendlichen. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr und endete mit einer leichten Verletzung.

Nach Angaben der Polizei wollte ein elfjähriger Bub nicht den vom Busfahrer vorgesehenen Einstieg benutzen. Dies veranlasste einen 61-jährigen Mitfahrer dazu, den Jungen am Arm zu packen. Als ein 16-jähriger Freund des Kindes eingriff, eskalierte die Situation.

Eskalation im Bus

Der Jugendliche stellte sich schützend vor seinen jüngeren Freund, woraufhin der ältere Mann mit einem Kopfstoß reagierte. Der 16-Jährige erlitt dabei eine leichte Verletzung und begab sich später selbständig in ärztliche Behandlung.

Rechtliche Folgen

Gegen den 61-jährigen Fahrgast wird nun bei der Staatsanwaltschaft Wels Anzeige erstattet.

Alle drei an dem Zwischenfall beteiligten Personen sind in Vöcklabruck wohnhaft.