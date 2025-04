Horror-Crash: E-Scooter-Fahrer mit Gesicht auf Asphalt

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau erlitt am Mittwochabend Gesichtsverletzungen unbestimmten Grades, nachdem er mit seinem E-Scooter am Hauptplatz gestürzt war.

Der Vorfall ereignete sich am 9. April, als der Verunglückte vom Gehsteig auf die B100 (Bundesstraße 100) wechseln wollte und sein Gefährt vermutlich an der Gehsteigkante hängenblieb.

Schnelle Hilfe vor Ort

Hilfsbereite Passanten kümmerten sich umgehend um den Verletzten und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Anschließend wurde der 42-Jährige von Notarzt und Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau transportiert.