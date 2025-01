Eskalation: Kroate bedroht Mann mit Stanley-Messer am Hals

Am Mittwochabend ereignete sich in einem Lokal im Wiener Bezirk Hernals ein alarmierender Zwischenfall. Ein 46-jähriger Kroate wurde verhaftet, weil er einen 37-Jährigen mit einem Stanley-Messer bedroht und versucht haben soll, ihn am Hals zu verletzen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Wattgasse reagierten umgehend und nahmen den Verdächtigen am Tatort fest. Das Messer wurde dabei sichergestellt.

Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 37-Jährige versucht haben, einen Streit zwischen dem 46-Jährigen und einem weiteren, bisher unbekannten Gast des Lokals zu schlichten. In diesem Zusammenhang wurde er selbst zum Ziel der Gewalt.

Laufende Ermittlungen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 46-jährige Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen, um die genauen Hintergründe des Vorfalls und die Motivation des Täters zu klären, dauern an. Die Polizei setzt ihre Untersuchungen fort, um die Umstände des Geschehens vollständig aufzuklären.