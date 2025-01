„Essen vergiftete mich“: Djokovic erhebt schwere Vorwürfe

In der Tenniswelt sorgt Novak Djokovic erneut für Aufmerksamkeit, diesmal im Zusammenhang mit den Australian Open in Melbourne. Der serbische Tennis-Star erhebt schwere Vorwürfe gegen die Umstände seiner Ausweisung vor drei Jahren und behauptet, dass das Essen im damaligen Abschiebehotel ihn gesundheitlich geschädigt habe.

Vorwurf der Schwermetallvergiftung

Kurz vor Beginn des diesjährigen Grand-Slam-Turniers, das an diesem Sonntag in Melbourne startet, äußerte sich Djokovic erstmals öffentlich zu den Vorgängen von 2022. In einem Interview mit dem Magazin „GQ“ beschuldigte der 24-fache Grand-Slam-Gewinner das Essen im Abschiebehotel, ihn „vergiftet“ zu haben.

Nach seiner Rückkehr nach Serbien habe er gesundheitliche Probleme festgestellt und sich toxikologischen Untersuchungen unterzogen, die „einen sehr hohen Schwermetallspiegel“ in seinem Körper nachgewiesen hätten. „Und mir wurde klar, dass ich in diesem Hotel in Melbourne Nahrungsmittel zu mir genommen hatte, die mich vergifteten.“ Auf die Frage, ob er es über das Essen aufgenommen habe, antwortete Djokovic: „Das ist die einzige Möglichkeit.“

Wegen ungültigem Visum abgeschoben

Im Jahr 2022 wurde Djokovic die Teilnahme an den Australian Open verweigert, nachdem sein Visum aufgrund fehlenden COVID-19-Impfnachweises für ungültig erklärt worden war. Der Fall erregte international großes Aufsehen. Der Tennisstar wurde in einem Abschiebehotel untergebracht und schließlich aus Australien ausgewiesen. Sein ursprünglich dreijähriges Einreiseverbot wurde mittlerweile aufgehoben.

Der Tennisspieler hebt hervor, als Profisportler besonders auf seine Ernährung zu achten und regelmäßig medizinische Tests durchzuführen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes und Vorhandenseins von Antikörpern habe er keine Notwendigkeit gesehen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Djokovic betonte, dass er „für niemanden eine Bedrohung“ gewesen sei: „Denn das war ich nicht. Weil ich Antikörper hatte.“

Diese neuen Aussagen von Novak Djokovic werden sicherlich weitere Diskussionen um seine Erfahrungen und die Vorkommnisse bei den Australian Open 2022 auslösen.