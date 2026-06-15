EU-Haftbefehl: Mann verfolgt Frau in Wien und landet in Haft

Ein Abend in Wien-Penzing endet für einen 42-Jährigen hinter Gittern – dank einer aufmerksamen Frau und einem europäischen Haftbefehl.

In Wien-Penzing ist am Sonntagabend ein 42-jähriger ukrainischer Staatsbürger von der Polizei festgenommen worden. Der Mann war zuvor einer Frau aufgefallen, die sich gegen 20.30 Uhr in der Einwanggasse von ihm verfolgt fühlte und daraufhin die Einsatzkräfte verständigte.

Beamte der Polizeiinspektion Wurmsergasse trafen kurz darauf auf den Verdächtigen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von rund 2,2 Promille.

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Europäischer Haftbefehl

Im Zuge der weiteren Überprüfung seiner Person stellte sich heraus, dass gegen den 42-Jährigen ein europäischer Haftbefehl der griechischen Behörden besteht. Er wird in Griechenland wegen des Verdachts der Schlepperei gesucht.

Ein europäischer Haftbefehl ist ein EU-weit geltender Auslieferungs- beziehungsweise Übergabebeschluss, der in Österreich nach dem EU-JZG vollzogen wird. Nach der Festnahme entscheidet das zuständige Gericht über die Übergabe an den ersuchenden Staat.

Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und anschließend in eine Justizanstalt überstellt.