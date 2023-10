EU knallt die Faust auf den Tisch: Härtere Gangart gegen Serbien!

Nach dem bewaffneten Angriff in Banjska am 24. September hat die EU-Abgeordnete und Berichterstatterin für den Kosovo, Viola von Cramon bestätigt, dass ein Maßnahmenpaket gegen Serbien vorbereitet wird.

,,Ich würde sie nicht Sanktionen nennen, weil sie vom Rat genehmigt werden müssen, aber wir reden über politische und finanzielle Maßnahmen, die natürlich der Regierung Serbiens schaden werden“, erklärte Von Cramon gegenüber „Euronews Albania.



Von Cramon betonte die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Untersuchung des Angriffs und einer kooperativen Haltung Vucics. Sie kritisierte: ,,Vucic hat die Kontrolle über viele Dinge, die in Serbien passieren. Es ist kaum vorstellbar, dass er nicht wusste, was mit dem Kauf von Waffen oder der Organisation der Aggressorgruppe geschieht“, so von Cramon.



Trotz der aktuellen Spannungen sieht von Cramon Möglichkeiten für eine Lösung. ,,Ich verstehe, dass viele Diplomaten einen weiteren Vorschlag ausarbeiten, wie wir Geld verdienen wollen. Nähere Angaben kann ich im Moment nicht machen“, sagte sie.

Der niederländische Europaabgeordnete Thijs Reuten sprach sich gegen die bisherige EU-Politik der Versöhnung mit Vučić aus.

,,Die EU muss die desaströse Politik der Versöhnung mit Vucic aufgeben, weil sie nicht funktioniert. Jedes Mal, wenn Vucic von Brüssel nach Belgrad zurückkehrte und stolz zeigte, dass er nichts unterschrieben hatte, stand Kommissar Varhelyi mit 600 Millionen Euro vor seiner Tür! Das muss ein Ende haben!“, forderte er.

Die Beziehungen zwischen der EU und Serbien stehen auf der Kippe. Während die EU-Parlamentarier Von Cramon und Reuten eine härtere Gangart gegenüber Serbien fordern, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Besonders die enge Beziehung zwischen Serbien und Russland, die Reuten kritisierte, könnte in diesem Kontext zu weiteren Spannungen führen.