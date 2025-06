Europas neue Terror-Generation: Kinder im Visier der Radikalen

Europas Terrorbedrohung nimmt ein beunruhigendes Gesicht an: Immer jüngere Verdächtige geraten ins Visier der Ermittler – darunter ein erst zwölfjähriger mutmaßlicher Attentäter.

Fast jeder dritte Terrorverdächtige, der 2024 in Europa festgenommen wurde, war minderjährig oder junger Erwachsener. Besonders alarmierend: Der jüngste mutmaßliche Täter war laut Europol erst zwölf Jahre alt und wurde wegen der Planung eines Anschlags in Gewahrsam genommen. Extremistische Gruppierungen zielen gezielt auf vulnerable Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 17 Jahren ab. Viele dieser gewaltbereiten Netzwerke weisen ideologische Verbindungen zu terroristischen Strömungen, Rechtsextremismus, Okkultismus und Satanismus auf.

Die jüngsten Fälle von Gewaltverbrechen stehen zunehmend in Zusammenhang mit Online-Gemeinschaften, die digitale Plattformen nutzen, um extreme Grausamkeit zu verbreiten und zu normalisieren. Dort werden potenzielle Opfer erpresst und junge Menschen systematisch radikalisiert. Die Verbreitung von Propaganda und Hassrede mittels generativer KI hat dabei ein beispielloses Ausmaß erreicht – besonders in rechtsextremen Kreisen.

Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikationskanäle bieten weiterhin sichere Räume für Koordination, Rekrutierung und Aufrufe zur Gewalt.

Europäische Sicherheitsbehörden reagieren auf diese Entwicklungen mit speziellen Präventionsprogrammen. Dazu zählen Aufklärungskampagnen an Schulen, engere Zusammenarbeit mit sozialen Netzwerken zur raschen Entfernung extremistischer Inhalte sowie der Einsatz von KI-gestützten Frühwarnsystemen.

Besonders in Frankreich und Deutschland haben diese Maßnahmen bereits zu einer erhöhten Zahl frühzeitiger Interventionen geführt, wodurch potenzielle Anschlagsplanungen im Vorfeld verhindert werden konnten.

Konflikte als Katalysator

Der Gaza-Konflikt wirkt sich weiterhin erheblich auf die Terrorbedrohung in der EU aus. Über das gesamte ideologische Spektrum hinweg kam es zu Angriffen und Gewaltaufrufen. Extremistische Akteure instrumentalisieren den Konflikt zur Verbreitung von Hass, wobei Antisemitismus als gemeinsamer Nenner fungiert. Auch die russische Aggression gegen die Ukraine befeuert extremistische Narrative und trägt zur Radikalisierung bei.

Syrische Machtwechsel

In Syrien markierte der Zusammenbruch des Assad-Regimes Anfang Dezember 2024 und die Bildung einer von Hay’at Tahrir al-Sham (islamistische Miliz in Syrien) geführten Regierung eine bedeutende Zäsur mit potenziell weitreichenden geopolitischen Folgen. Wachsende Bedenken bestehen hinsichtlich der Fähigkeit der neuen Führung, terroristische Aktivitäten einzudämmen. Zudem gibt es Berichte über radikalisierte Extremisten, die in die Region reisen wollen.

Unklar ist auch die Zukunft tausender Gefangener in Haftanstalten und Lagern, die derzeit von den Syrischen Demokratischen Kräften (kurdisch geführtes Militärbündnis in Nordsyrien) kontrolliert werden.

Diese Entwicklungen zusammengenommen stellen eine zunehmende Bedrohung für die Sicherheit innerhalb der Europäischen Union dar.