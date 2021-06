Ex-ÖFB-Kicker vergewaltigt Frau fast zu Tode

Drei Angeklagte stehen wegen einer brutalen, stundenlangen Vergewaltigung vor Gericht. Einer der Männer, ein Profifußballer will es den Geschworenen als „bsoffene G’schicht“ verkaufen.

„Wäre ich nicht so vollgepumpt gewesen, wär das nie passiert“ – so die Rechtfertigung von einem der Angeklagten, ein Profifußballer. Tatsächlich soll es sich um eine stundenlange Vergewaltigung einer Kindergärtnerin gehandelt haben, die fast tödlich endete. Die Frau wurde schwerst verletzt.

Ein ausgelassenes „After Work Clubbing“ endete für eine Frau beinahe mit dem Tod. Dort traf sie spätnachts auf den Fußballer, der einst in der U16-Nationalmannschaft spielte. Die beiden kannten sich bereits und wollten gemeinsam in der Wohnung seines „Kumpels“ weiterfeiern. Von dem, was danach passierte, bekam das Opfer nur noch wenig mit: Die Frau weiß noch, dass viel Alkohol und auch Drogen konsumiert wurden. Und dass sie immer wieder bewusstlos wurde – vor Schmerz. Und Blutverlust.

„Unsägliche Verstümmelungen“

Vor Gericht meinte der Verteidiger Rudolf Mayer des Profifußballers einfach nur: Die Frau hätte es ja gewollt! Unfassbar: Im Namen seines Mandanten bot er der Frau unkommentiert 10.000 Euro Teilschmerzensgeld an.

Der „Akt“ waren stundenlange Qualen, Vergewaltigungen, Erniedrigungen, Verletzungen im Unterleib der Frau. Staatsanwalt Sherif Selim vergleicht diese mit den „unsäglichen Verstümmelungen“, die man von Dritte-Welt-Ländern kenne. Die 29-Jährige wird nie die „normale“ Geburt ihres Babys erleben, sofern sie überhaupt jemals eines bekommen kann!

Fast zwei Liter Blut verloren

Eine Notoperation rettet der 29-Jährigen schließlich das Leben. Aus diesem Grund sitzen die drei Angeklagten unter anderem wegen Mordversuchs durch Unterlassung vor Gericht. Vor den Geschworenen versuchten die Männer die brutale Vergewaltigung zu verharmlosen.

Sie bekennen sich des „Missbrauchs“ schuldig, aber nicht, dass sie der Frau Hilfe verwehrt hatten: „Sie wollte das nicht“, so einer der Männer am vergangenen Mittwoch. Eine Dreiviertelstunde lang dauerte es, das Blut wegzuwischen – die 29-Jährige verlor fast drei Liter! Selbst als sie sich irgendwie irgendwann ins Bad retten wollte, verfolgten sie ihr Opfer, so die Anklage. Nach getaner Tat begleitete der Fußballer die Kindergärtnerin auch noch mit dem Taxi nach Hause. Der Prozess wird diese Woche fortgesetzt.

