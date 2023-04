Frau vergewaltigt am Ostermontagabend: Polizei sucht Täter

Eine unbekannte Person soll am Ostermontagabend eine Frau in der steirischen Stadt Großstübing angegriffen und vergewaltigt haben. Der Landeskriminalamt in der Steiermark, das Sexualdelikte untersucht, sucht nach dem unbekannten Täter und bittet die Öffentlichkeit um Informationen.



In der Nacht auf den Ostermontag, den 10. April 2023, soll ein bisher unbekannter Mann die Frau auf dem Heimweg von einer Veranstaltung in Großstübing, einer Katastralgemeinde in Deutschfeistritz, angegriffen und ein „Verbrechen gegen die sexuelle Integrität“ begangen haben, so die Polizei.



Aus Gründen des Opferschutzes gibt die Polizei keine weiteren Details zum Tathergang oder zur Identität des Opfers preis. Der mutmassliche Täter wird wie folgt beschrieben:



Ein Mann Anfang 20, weisser Hautfarbe, steirischen Dialekts, etwa 175 cm gross, normal gebaut, mit ungepflegten langen dunklen Haaren, die nach hinten gekämmt sind, wahrscheinlich mit einer Tätowierung am rechten Unterarm, bekleidet mit braunen Lederhosen und einem schwarzen T-Shirt.



Die Kleidung des Täters war wahrscheinlich stark verschmutzt oder durchnässt. Es wird vermutet, dass der Mann Verletzungen im Gesicht/Halsbereich und Blutergüsse am Körper hatte. „Dieser bisher unbekannte Täter wird schwer verdächtigt, gegen 01.35 Uhr sexuelle Handlungen gegen den Willen des Opfers begangen zu haben“, schloss die Polizei.



Zeugenhinweise (auch anonyme) werden vertraulich unter der Telefonnummer 059-133-60-3333 (LKA) oder unter der Nummer 133 entgegengenommen.