Fahndung: Kennt jemand diese Balkanesen? (BILDER!)

In Wien-Meidling sollen zwei Balkanesen einen 15-jährigen Buben verprügelt und ausgeraubt haben. Die beiden Verdächtigten werden derzeit von der Polizei gesucht.

Am 31. August sollen die mutmaßlichen Täter einen Teenager in einem Autobus in ein Gespräch verwickelt haben. Nach dem Aussteigen sollen sie den Jungen in ein Stiegenhaus in der Köglergasse in Wien-Meidling gedrängt haben. Dann raubten sie ihn aus und nahmen ihm Bargeld, Mobiltelefon sowie seine Halskette ab.

Wie „Heute“ berichtete sollen die Peiniger ihrem Opfer gedroht haben es umzubringen, sollte es sich an die Polizei wenden.

