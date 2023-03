Kennt wer diesen Mann mit Maske und Jogginghose?

Die Suche nach einem mutmaßlichen Bankräuber hält die Polizei in Wien in Atem: Am 20. Februar 2023 soll ein Mann eine Bankfiliale in Wien-Liesing mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe überfallen haben. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen. Der Vorfall hat Ängste in der Bevölkerung ausgelöst und zeigt erneut die Bedeutung von effektiven Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten.

Am 20. Februar 2023 hat ein bislang unbekannter Mann eine Bankfiliale in Wien-Liesing überfallen. Der Täter betrat die Bank mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe und bedrohte eine Angestellte, um Bargeld zu fordern. Nachdem die Mitarbeiterin der Forderung nachkam, gelang es dem Tatverdächtigen, mit einer Beute in Bargeld zu fliehen. Der Vorfall zeigt erneut die Wichtigkeit von Maßnahmen zur Sicherheit von Banken und ihren Mitarbeitern und hat die Polizei in Wien in Alarmbereitschaft versetzt. Die Suche nach dem Verdächtigen dauert an.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich keine weiteren Kunden oder Mitarbeiter in der Bankfiliale in Wien-Liesing. Nachdem der Täter die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht hatte, konnte er mit einer Beute in Bargeld flüchten. Zum Glück wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Tatverdächtige bislang nicht gefasst werden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann und fordert Zeugen auf, sich zu melden, falls sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Personenbeschreibung

Der mutmaßliche Täter, der die Bankfiliale in Wien-Liesing überfallen haben soll, wird als männlich und ungefähr 25 Jahre alt beschrieben. Er soll eine normale Statur haben und ungefähr 170 cm groß sein. Auffällig ist sein schwarzer Vollbart, der ihn leicht erkennbar machen könnte. Laut Zeugenaussagen sprach der Mann deutsch ohne erkennbaren Akzent. Diese Beschreibungen werden derzeit von der Polizei verwendet, um Hinweise aus der Bevölkerung zu sammeln und den Verdächtigen zu identifizieren.

Er trug zum Tatzeitpunkt eine graue Jogginghose und eine graue Joggingjacke. Außerdem hatte er weiße Sportschuhe an und trug eine schwarze Haube sowie eine schwarze FFP2-Maske, um seine Identität zu verbergen. Der Mann war zudem mit einem Plastiksackerl unterwegs, in dem sich möglicherweise die Beute befand. Zeugen haben außerdem berichtet, dass der mutmaßliche Täter eine Schusswaffe, vermutlich einen Revolver, bei sich trug. Diese detaillierte Beschreibung der Bekleidung und Ausrüstung des Verdächtigen soll helfen, Hinweise auf den Mann zu sammeln und bei der Identifizierung und Festnahme zu unterstützen.

Zeugen und Hinweise gesucht

Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu melden. Dabei können Hinweise auch anonym abgegeben werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung, sich mit dem Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 in Verbindung zu setzen, wenn sie Informationen zu dem Vorfall oder dem gesuchten Täter haben. Die Ermittlungen dauern an, um den Täter zu identifizieren und festzunehmen.