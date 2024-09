Fahndung: Wer hat diesen Mann gesehen?

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach einem Mann, der in Zusammenhang mit der Abgabe eines gefälschten Bankauszahlungsauftrags steht. Der Vorfall ereignete sich am 5. August gegen 11:10 Uhr in einer Bankfiliale in Floridsdorf.

Tatzeit und Vorgehen

Der mutmaßliche Täter betrat die Bank und überreichte einem Bankangestellten einen Auszahlungsauftrag, der sowohl eine gefälschte Unterschrift des Kontoinhabers als auch eine gefälschte Bankomatkarte enthielt. Durch dieses betrügerische Vorgehen entstand dem tatsächlichen Kontoinhaber ein finanzieller Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

(FOTO: LPD Wien)

Aufruf zur Mithilfe

Die Wiener Polizei hat zwei Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Mann vor, während oder nach der Tat beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Sachdienliche Informationen können auch anonym bei der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße unter der Telefonnummer 01-31310-64350 abgegeben werden.

Für den Mann auf den veröffentlichten Fotos gilt die Unschuldsvermutung.