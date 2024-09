Satans Bratans Debüt: Erste Live Shows sorgen für Aufsehen

Wien stand vergangenes Wochenende Kopf: Satans Bratan brachte die Hauptstadt mit seinen ersten beiden Live-Shows zum Beben. Der polarisierende Künstler, der durch seine provokanten und energiegeladenen Auftritte bekannt ist, gab zwei ausverkaufte Kabaretts und lieferte eine Performance, die die Wiener Fans so schnell nicht vergessen werden. KOSMO gegenüber berichtete der Shootingstar von seinem Live-Durchbruch und emotionaler Erleichterung.

Satans Bratan macht Schlagzeilen

Der Kabarettist und TikToker Satans Bratan feierte am vergangenen Wochenende sein Bühnendebüt in Wien mit zwei ausverkauften Shows. Nachdem er die vorerst im Frühjahr geplante Österreich-Tour wegen „zu wenig confidence“ (Anm. d. Red.: mangelndes Selbstvertrauen) absagen musste, war er diesmal mehr als bereit. „Es war eine komplette Erleichterung,“ erklärte er gegenüber KOSMO.

„Die Premiere war super und ich bin happy,“ erläuterte er weiter. Der Künstler, der durch seine scharfzüngigen und oft provokanten Videos auf Social Media bekannt wurde, brachte seine humorvolle und gesellschaftskritische Sichtweise nun erstmals live auf die Bühne. Nicht umsonst ist sein Künstlername abgeleitet von seinem kindlichen Spitznamen „Satansbraten“. Seine einzigartigen Auftritte, geprägt von satirischen Darstellungen seiner ex-jugoslawischen Mutter, über „Cuxxln“ und „Wiener Grantlern“ bis hin zu komödiantischen Darbietungen von Austro-Politikern, begeisterten das Wiener Publikum und sorgten für viele Lacher.

Satans provokante Bühnenshow

Bewusst spielt der Comedian mit klassischen Rollenbildern und Schubladen, was seine Darbietungen umso humoristischer macht. Dabei ist der Grat zwischen Satire und Irritation oft sehr schmal. Wie nicht anders zu erwarten, kam auch bei seinen Shows in Wien der Hang zur Provokation nicht zu kurz. Satans Bratan setzt bewusst auf Schockelemente: Mit teuflischer Ästhetik, düsteren Lichteffekten und einer inszenierten „Höllenfahrt“ übertraf er die Erwartungen seiner Fans. Sogar Feuerfontänen und düstere Symbole untermalten die restlos ausverkauften Shows in Wien und trugen zur besonderen Atmosphäre bei. „Es war besser als wir uns alle erwartet hätten,“ freut sich der Komödiant, der mit bürgerlichem Namen Erik heißt.

Ein neuer Star in der Kabarett-Szene?

Die Shows in Wien haben gezeigt, dass Satans Bratan gekommen ist, um zu bleiben. Trotz der Kontroversen und kritischen Stimmen scheint seine Karriere unaufhaltsam zu sein. Nach etlichen Werbeaufträgen, TV-Auftritten und Kooperationen, wie aktuell mit der Stadt Wien, basiert sein Erfolg nicht nur auf Provokationen, sondern auf einem klaren Gespür für aktuelle Trends sowie einer loyalen Fangemeinde. Dennoch hatten ihn seine ersten beiden Live-Shows mehr als ausgelaugt, wie er gegenüber KOSMO zugab: „Die Shows haben viel Kraft und viele Emotionen gekostet, aber das wars wert!“

Mit seiner Mischung aus Kabarett und Social-Media-Satire spricht Satans Bratan vor allem ein jüngeres Publikum an, denen er bereits durch seine viralen Videos bekannt ist. Seine pointierten Analysen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen, gepaart mit seinem unverkennbaren Stil, fanden großen Anklang und sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Die Resonanz auf seine ersten Shows in Wien war überwältigend, und es ist absehbar, dass Satans Bratan seine Kabarett-Karriere weiter ausbauen wird. Seine nächsten Auftritte sind jedenfalls bereits für Anfang Oktober in Graz und Linz geplant. Laut seinem Management sei für 2025 bereits „vieles“ und vor allem „großes“ geplant. Wir bleiben gespannt!