Rekordhöhe: Serbien stockt Goldreserven auf!

In den letzten zwölf Monaten hat der Goldpreis einen beispiellosen Anstieg erlebt und jüngst einen neuen Höchststand von 2.599,86 US-Dollar pro Unze erreicht.

Allein in diesem Jahr stieg der Goldwert um mehr als 20 Prozent, und Prognosen deuten auf einen weiteren Anstieg hin. Diese Rekordpreise sind größtenteils auf globale Spannungen sowie die steigende Nachfrage von Zentralbanken und Investoren zurückzuführen, die Gold als sicheren Hafen und Schutz vor Inflation betrachten. Auch Österreich bleibt von diesem Trend nicht unberührt.

Goldreserven in Serbien auf Rekordniveau

In den letzten zwei Jahrzehnten ist der Goldpreis um beeindruckende 500 Prozent gestiegen, vor allem in den letzten Jahren. Letzte Woche erreichte der Goldpreis den historischen Höchststand von 2.599,86 US-Dollar pro Unze, was den langfristigen Aufwärtstrend unterstreicht. In Serbien sind die Goldreserven ebenfalls bemerkenswert gestiegen. Mit aktuellen Beständen von 46,5 Tonnen besitzt Serbien die größten Goldreserven auf dem Westbalkan, was dem Doppelten der übrigen Länder der Region zusammen entspricht. Diese Reserven übertreffen sogar die einiger europäischer Länder wie Luxemburg, Zypern, Tschechien und Irland und nähern sich den 49 Tonnen Finnlands an.

Historischer Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Gold

Die globale Nachfrage nach Gold erreichte im zweiten Quartal dieses Jahres 1.258 Tonnen, ein Anstieg von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit den höchsten Quartalswert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000. Diese kontinuierlich wachsende Nachfrage zeigt sich auch in den Käufen der Zentralbanken, die im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gestiegen sind und somit einen neuen Rekord darstellen. Gold ist besonders attraktiv für Investoren aufgrund seiner geringen Korrelation zu anderen Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen und Kryptowährungen. Dies bedeutet, dass der Goldpreis weniger anfällig für Marktschwankungen ist und daher als stabile Anlage gilt.

Analysten gehen davon aus, dass der Goldpreis weiterhin steigen wird. Bis zum Jahresende könnte er 2.700 US-Dollar pro Unze erreichen. Bank of America und Citigroup prognostizieren sogar, dass der Goldpreis im kommenden Jahr die Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze überschreiten könnte. Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA am 5. November könnten aufgrund potenzieller Marktunsicherheiten zusätzlichen Auftrieb für den Goldpreis geben. Sowohl in China als auch in den USA gilt Gold als eine der sichersten und verantwortungsvollsten Investitionen, was den aktuellen „Goldrausch“ des 21. Jahrhunderts weiter anheizt.

Die Entwicklungen um den Goldpreis verdeutlichen die Rolle des Edelmetalls als langfristig stabiler Wertaufbewahrungsort und Inflationsschutz, sowohl für Zentralbanken als auch für private Investoren weltweit.