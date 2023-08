Fahnen-Eklat: So hat Rita Oras Mutter mit ihr geschimpft!

Die international bekannte Sängerin Rita Ora sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie bei einem Auftritt beim SZIN Festival in Ungarn eine serbische Flagge schwenkte. Die Aktion löste heftige Reaktionen aus, einschließlich der ihrer Mutter, und führte zu einer öffentlichen Entschuldigung der Künstlerin.

Beim SZIN Festival in Ungarn sorgte die berühmte Sängerin Rita Ora für Aufsehen, als sie eine serbische Flagge auf der Bühne schwenkte. Die Aktion löste eine Welle von Kritik aus, die sich nicht nur auf das Publikum beschränkte. Auch ihre Mutter, Vera Ora, äußerte sich besorgt über das Verhalten ihrer Tochter.

„Es tut mir leid, dass ich geschrien habe, aber du hast mich aufgeregt“, schrieb sie in ihrer Instagram Story, in der sie ein Foto veröffentlichte, auf dem die Sängerin einen doppelköpfigen Adler zeigt.

(FOTO: Screenshot/ Instagram)

Wusste nichts über Herkunft der Flagge

Die Kritik an Rita Ora war so stark, dass sie sich öffentlich entschuldigte. „Gestern Abend, während ich beim SZIN Festival in Ungarn auftrat, bekam ich eine Flagge von einem jungen Fan. Aufgrund des direkten Lichts in meinen Augen konnte ich nicht klar erkennen, welches Land die Flagge repräsentiert. Sobald ich von der Bühne kam, realisierte ich, dass es die serbische und nicht die ungarische Flagge war“, sagte sie und betonte, dass sie eine „stolze kosovarische Albanerin“ ist.

Ein Video, das den Moment zeigt, in dem die Sängerin die Flagge von einem Mann aus dem Publikum nahm und sie mit auf die Bühne nahm, tauchte in der Zwischenzeit auf. Die Aktion und die folgenden Reaktionen werfen ein Schlaglicht auf die historische und politische Bedeutung der serbischen Flagge, insbesondere in Bezug auf die Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo, der Heimat von Rita Ora.

Die Sängerin hat in der Vergangenheit bereits mehrmals mit ihrem Verhalten die Serben verärgert, was diese jüngste Kontroverse noch brisanter macht.