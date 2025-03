Fahrerflucht in Hietzing: Fahrer verletzt zwei Personen

Ein Vorfall in Wien-Hietzing endete in einer dramatischen Fahrerflucht. Ein flüchtiger Fahrer verletzte zwei Personen und wird nun von der Polizei gesucht.

In Wien-Hietzing ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Vorfall, der in einer Fahrerflucht gipfelte und derzeit die Polizei beschäftigt. Die Ermittler sind auf der Suche nach einem flüchtigen Fahrer, der in eine dramatische Auseinandersetzung verwickelt war.

Der Vorfall begann gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz, als ein 58-jähriger Mann einen reglos wirkenden Fahrer in einem geparkten Auto entdeckte. Besorgt klopfte der Anwohner an die Fensterscheibe, um zu helfen. Doch plötzlich erwachte der Mann zum Leben, startete den Wagen und fuhr abrupt rückwärts, wobei der Anwohner an den Beinen getroffen wurde.

Zeugin greift ein

Eine 34-jährige Zeugin, die die Geschehnisse beobachtete, versuchte schnell zu reagieren, indem sie die Schranken der Parkplatz-Ausfahrt schloss, um die Flucht des Fahrers zu verhindern. Der verletzte 58-Jährige wollte ihr dabei zur Seite stehen. Dennoch gelang es dem Fahrer, erneut Gas zu geben und direkt auf die beiden zuzusteuern. Beide wurden erfasst, zu Boden geschleudert und erlitten Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die Verletzten umgehend in ein Krankenhaus. Währenddessen entkam der Fahrer in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, bei der das Fahrzeug kurze Zeit später in einer Supermarkt-Parkgarage gefunden und sichergestellt wurde.

Die Suche nach dem Fahrer ist weiterhin im Gange.