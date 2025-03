Unbekannter wollte Mädchen in Kastenwagen locken

Ein Unbekannter versuchte in Kufstein, ein Kind in einen Wagen zu locken. Die Polizei sucht nach Hinweisen, um den Täter zu fassen.

Am Mittwochnachmittag kam es in Kufstein, Tirol, zu einem alarmierenden Vorfall. Ein unbekannter Mann versuchte, ein siebenjähriges Mädchen in der Nähe eines Einkaufszentrums in einen schwarzen Kastenwagen zu locken, indem er ihr Süßigkeiten versprach. Glücklicherweise reagierte das Kind nicht auf die Lockversuche und entfernte sich stattdessen vom Ort des Geschehens, wie die Polizei berichtete.

Hilfe der Öffentlichkeit

Die Suche nach dem Täter blieb bisher ohne Erfolg. Der Mann wird als deutschsprachig beschrieben und soll eine Größe zwischen 1,70 und 1,75 Metern haben. Er hat kurze braune Haare, eine helle Hautfarbe und war mit gelber Oberbekleidung sowie blauen Jeans bekleidet. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, um Hinweise zu sammeln, die zur Festnahme des Mannes führen könnten.