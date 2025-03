Messerangriff in Innenstadt: Vier Schwerverletzte (FOTOS+VIDEO)

Ein Mann verletzt in Amsterdam mit einem Messer mehrere Menschen. Der Angriff nahe dem Dam-Platz sorgt für Chaos und Rätselraten um das Motiv.

In der belebten Innenstadt von Amsterdam kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schockierenden Vorfall, als ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen verletzte. Die Polizei berichtet, dass vier Personen, darunter auch der Angreifer selbst, schwere Verletzungen erlitten. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des berühmten Dam-Platzes, und die Behörden wurden gegen 16 Uhr alarmiert.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, doch sein Motiv bleibt vorerst im Dunkeln. Ein Sprecher der Polizei äußerte sich nicht dazu, ob ein terroristischer Hintergrund vermutet wird. Auch die Umstände der Verletzungen des Angreifers sind unklar, wobei es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Polizei Schusswaffen eingesetzt hat.

Rettungskräfte waren schnell zur Stelle und kümmerten sich um die Verletzten. Zeugen berichten, dass unter den Opfern eine ältere Frau und ein junges Mädchen waren. Ein Junge soll nach der Attacke geflüchtet sein. Der Bereich um den Dam-Platz wurde großräumig abgesperrt, und ein Rettungshubschrauber landete vor Ort.

Augenzeugenberichte

Eine 24-jährige Passantin, die den Angriff miterlebte, berichtete, dass sie den Nieuwezijds Voorburgwal entlangging, als ein Mann mit Kapuze eine Frau attackierte. Der Angreifer setzte seinen Angriff in einer Einkaufsstraße fort und lief anschließend in Richtung Dam-Platz. Die Augenzeugin, die sich in Sicherheit bringen konnte, erzählte unter Schock stehend: „Ich zittere am ganzen Körper, ich hätte es sein können.“

Ein weiterer Zeuge beschrieb, dass die Messerattacke direkt vor dem Stoffladen „Dutch Quilts“ in der Nieuwezijds Voorburgwal stattfand. Ein Mitarbeiter des Ladens hörte ein Klopfen und sah, wie ein Mädchen in den Rücken gestochen wurde. Zahlreiche Rettungskräfte waren nach der Tat im Einsatz, und es versammelten sich auch Schaulustige.

Sicherheitsmaßnahmen

Eine andere Augenzeugin, die sich ebenfalls in der Nähe des Stoffgeschäfts aufhielt, schilderte, dass das Messer auffällig herausragte. „So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Viele Geschäfte in der Umgebung, darunter auch „Primark“, wurden geschlossen, und Menschen durften die Läden nur verlassen, nicht aber betreten.