Mann sticht in Wien mit Messer auf 18-Jährigen ein

Ein mutmaßlich alkoholisierter Mann attackierte Läufer in Wien mit einem Messer. Die Polizei fahndet intensiv nach dem flüchtigen Täter.

Am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr kam es am Rennbahnweg im 22. Bezirk zu einem Vorfall, der großes öffentliches Interesse weckte. Ein mutmaßlich alkoholisierter Mann griff laut Polizeiangaben zunächst zwei Läufer verbal an und setzte seine Attacke dann körperlich fort. Dabei erlitt einer der Läufer eine Stichverletzung im Oberkörper, die ihm der bislang unbekannte Täter mit einem Messer zugefügt haben soll. Nach dem Angriff flüchteten alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen.

Ein WEGA-Medic kümmerte sich um die Erstversorgung des 18-jährigen Verletzten. Anschließend übernahmen Rettungskräfte die notfallmedizinische Behandlung und brachten ihn in den Schockraum eines Krankenhauses. Zeitgleich starteten zahlreiche Polizeikräfte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt und der WEGA eine umfassende Fahndung nach dem Täter, der in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein soll.

Fahndung und Ermittlungen

Obwohl die bisherigen Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, laufen die Ermittlungen intensiv weiter. Die Polizei nimmt Hinweise, auch anonym, in allen Polizeiinspektionen entgegen.

