Kleinkind alarmiert Polizei, weil Mama sein Eis isst!

Ein Vierjähriger aus Wisconsin alarmiert die Polizei, weil seine Mutter sein Eis aß. Die Beamten lösen den „Fall“ mit einer süßen Überraschung.

In der beschaulichen Stadt Mount Pleasant in Wisconsin ereignete sich ein kurioser Vorfall, der sowohl Lacher als auch Verwunderung hervorrief. Am vergangenen Dienstag ergriff ein vierjähriger Junge die Initiative, die Polizei zu alarmieren, nachdem seine Mutter sein Eis verzehrt hatte. Der junge Anrufer wählte den Notruf 911 und klagte dem Dispatcher sein Leid mit den Worten: „Meine Mama ist böse“ und forderte energisch: „Kommt und nehmt meine Mama mit.“

Die Mutter, die von der Situation überrascht wurde, übernahm das Gespräch. Sie erklärte dem Dispatcher lachend, dass der Grund für den Anruf lediglich der Verlust des Eises ihres Sohnes war. Trotz des harmlosen Hintergrunds des Anrufs mussten die Polizeibeamten der Sache nachgehen, da ein Notruf stets auch auf ernsthafte Probleme hinweisen könnte.

Polizeieinsatz vor Ort

Vor Ort angekommen, bestätigte der Junge die Geschichte und bestand darauf, dass seine Mutter ins Gefängnis müsse. Die Beamten schafften es jedoch, den kleinen Ankläger zu besänftigen und ihn davon zu überzeugen, die „Anklage“ fallen zu lassen. Schließlich gestand der Junge, dass er sich lediglich ein neues Eis wünschte und keineswegs seine Mutter in Haft sehen wollte. Währenddessen verteidigte er energisch seine Sicht der Dinge.

Um die Gemüter zu beruhigen und dem Jungen eine Freude zu bereiten, kehrten die Polizisten zwei Tage später zurück. Sie brachten ihm zwei Kugeln Eis mit bunten Streuseln, was den kleinen Jungen sichtlich erfreute. Die Begeisterung des jungen „Helden“ war unübersehbar. Dies berichteten sowohl die serbische Nachrichtenplattform Index als auch das montenegrinische Portal CdM.