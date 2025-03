Nach 20 Grad drohen uns jetzt Schnee, Regen & Sturm!

Ein Hochdruckgebiet sorgt für milde Temperaturen, doch ein Wetterumschwung mit Regen und Schneefall steht bevor. Am Wochenende wird es spannend.

Ein vorübergehendes Hochdruckgebiet bringt aktuell milde Temperaturen, doch bereits am Wochenende steht ein Wetterumschwung mit Regen und Schneefall bevor. Am Donnerstag beginnt der Tag entlang der Alpennordseite, von Tirols Unterland bis nach Niederösterreich, mit vereinzelten Regentropfen und Schneefall oberhalb von etwa 1.200 Metern. Im Verlauf des Tages lockern sich die Wolken von Westen her auf, während es im Süden trocken bleibt. Besonders in Osttirol und Oberkärnten sowie ab Mittag auch im Westen zeigt sich häufig die Sonne, während weiter östlich einige Wolkenfelder durchziehen. Der Wind weht lebhaft bis teils kräftig aus nördlichen Richtungen, und die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 8 und 17 Grad.

⇢ Wintereinbruch in Österreich: Regen und Schnee am Wochenende erwartet



Wetterumschwung am Freitag

Der Freitag startet mit viel Sonnenschein, abgesehen von lokalen Nebelfeldern. Doch im Laufe des Tages verdichten sich die Wolken, insbesondere in der Osthälfte. Von der Südoststeiermark bis ins Weinviertel setzt in der zweiten Tageshälfte Regen ein. Freundlicher bleibt es von Vorarlberg über Oberösterreich bis nach Oberkärnten. Der anfangs noch lebhafte Nordwind im Osten schwächt sich allgemein ab, und die Temperaturen steigen auf 10 bis 19 Grad. In 2.000 Metern Höhe bewegen sich die Werte zwischen minus 2 und 0 Grad.

Ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer und dem Balkan bringt viele Wolken und verbreiteten Regen. Besonders in den Voralpen von Ober- und Niederösterreich sowie in Teilen der Steiermark kann es ergiebig regnen, während die Schneefallgrenze meist zwischen 1.200 und 1.700 Metern liegt. In Osttirol, Oberkärnten und großen Teilen des Tiroler Alpenhauptkamms bleibt es vergleichsweise trocken. Gelegentlich kann sich im Südwesten die Sonne zeigen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, entlang des Alpenhauptkamms auch kräftig, aus westlicher bis nördlicher Richtung, und die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 5 Grad in manchen Alpentälern und 13 Grad in einzelnen Regionen im Osten sowie im Lienzer Becken und in Oberkärnten.

⇢ Schneechaos: Jetzt wird es in Österreich weiß!



Wetterentwicklung am Sonntag und Montag

Am Sonntag zeigt sich das Wetter anfangs vielerorts stark bewölkt, mit Regen besonders vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel. Die Schneefallgrenze sinkt von 1.400 auf etwa 900 Meter. Im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter, und ab dem Nachmittag zeigt sich in vielen Regionen zeitweise die Sonne. Der Nordwestwind weht häufig lebhaft bis stark. Die Temperaturen erreichen 8 Grad in einigen Alpentälern und bis zu 17 Grad im Osten und Süden. In 2.000 Metern Höhe liegen die Werte zwischen minus 4 und plus 2 Grad.

Am Montag bleibt es an der Alpennordseite wechselhaft mit wiederholten Regen- und Graupelschauern. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 700 und 1.300 Metern. Auch im Osten sind einige Schauer möglich, dazwischen gibt es aber sonnige Abschnitte. Im Süden bleibt es meist länger sonnig, vereinzelt sind auch hier kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Der Nordwestwind bläst verbreitet lebhaft bis stark, und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 12 Grad, im Süden sind bis zu 15 Grad möglich.