⇢ Schneechaos: Jetzt wird es in Österreich weiß

Eine Kaltfront aus Russland bringt Schnee und Wolken in den Alpenraum. Doch schon bald folgt ein Hochdruckgebiet mit klarem Himmel und Sonnenschein.

Der Wochenbeginn bringt durch eine Kaltfront eines Tiefdruckgebiets aus Russland wechselhaftes Wetter in den Alpenraum. Diese Wetterlage führt zu vorübergehender Unbeständigkeit, die jedoch von einem Hochdruckgebiet abgelöst wird, das trockene, aber kalte Luft in die Region bringt. Ab Dienstag wird die Region mehrere Tage mit klarem Himmel und Sonnenschein erwarten.

Am Montag beginnt der Tag im Südosten mit einigen Sonnenstrahlen, doch insgesamt dominieren Wolken und Schneefälle in den Bergregionen. Im Laufe des Tages ziehen zusätzliche Schnee- und Graupelschauer aus dem Norden heran, wobei im Salzkammergut und den niederösterreichischen Voralpen Neuschnee bis in tiefere Lagen fallen kann. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter, und die Sonne zeigt sich vermehrt. Der Nordwind verstärkt sich, und die Temperaturen bleiben mit 3 bis 9 Grad kühl.

Sonniger Dienstag

Der Dienstag bringt überwiegend Sonnenschein, allerdings bilden sich tagsüber in der östlichen Region einige Quellwolken. Es bleibt jedoch trocken, und gegen Abend verschwinden die Wolken wieder. Nach einem frostigen Morgen, selbst im Flachland, steigen die Temperaturen auf 4 bis 10 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter größtenteils sonnig, mit nur gelegentlichen Schleier- und Quellwolken. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. Die Nächte bleiben frostig.

Fortsetzung des sonnigen Wetters

Auch am Donnerstag setzt sich das sonnige Wetter fort, wobei sich im Wald- und Mostviertel zunächst Frühnebel hält, der sich jedoch am Vormittag auflöst. Am Nachmittag ziehen dünne Schleierwolken von Westen her auf. Der Südostwind lässt nach, bleibt aber im Osten mäßig bis lebhaft. Frost ist weiterhin in den frühen Morgenstunden möglich, während die Temperaturen tagsüber auf 10 bis 16 Grad steigen.