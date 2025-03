Wien-Wahl: Aktuelle Umfragewerte der Parteien im Überblick

Wiener Wahlkampf: Die vorgezogene Wahl am 27. April 2025 wirbelt die politische Bühne auf. Erste Umfragen zeigen spannende Trends bei den etablierten Parteien.

Die politische Landschaft in Wien steht vor einer spannenden Wahlperiode, nachdem die ursprünglich für Herbst 2025 geplante Wahl auf den 27. April 2025 vorverlegt wurde. Diese Entscheidung, die ursprünglich als Zeichen gegen eine mögliche FPÖ-geführte Bundesregierung gedacht war, bleibt trotz veränderter politischer Umstände bestehen.

Erste Umfragen und Parteien

Die ersten Umfragen, die als „Sonntagsumfrage“ bekannt sind und wöchentlich aktualisiert werden, geben bereits einen Einblick in die aktuelle Stimmung der Wähler. Die SPÖ, ÖVP, Grünen, Neos, FPÖ, KPÖ und das Team HC Strache treten zur Wahl an. Laut der Umfrage vom 16. März 2025 konnte die SPÖ ihren Vorsprung um 0,4 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche ausbauen. Die Grünen verbuchten ebenfalls leichte Zugewinne, während die anderen Parteien ihre Positionen hielten.

⇢ Wien-Duell: SPÖ kämpft um absolute Mehrheit, FPÖ und ÖVP unter Druck



Trendanalysen

In die Trendanalysen fließen Daten von SORA, IFES und dem Institut für Demoskopie Allensbach ein. PolitPro Wahltrend sammelt diese Umfragen, aggregiert sie und erstellt daraus Trendanalysen, die einen Durchschnitt der letzten veröffentlichten Umfragen bieten und die politische Stimmung zusammenfassen.

Parteien und Wahlkreise

Alle Parteien haben ihre Kreiswahlvorschläge fristgerecht eingereicht und sind in allen 17 Wiener Wahlkreisen vertreten. Daher werden in den Sonntagsumfragen nur diese Parteien berücksichtigt. Die Bierpartei, die 2020 noch Mandate gewinnen konnte, tritt 2025 nicht mehr an. Parteigründer Dominik Wlazny erklärte in einem YouTube-Statement im Februar, dass die Bierpartei bei keiner kommenden Wahl mehr antreten wird.

Zusätzlich haben einige weitere Parteien Wahlvorschläge für bestimmte Wahlkreise eingereicht, nachdem sie die notwendige Anzahl an Unterstützungserklärungen gesammelt haben.