Wien-Duell: SPÖ kämpft um absolute Mehrheit, FPÖ und ÖVP unter Druck

Ein politisches Ringen um Wien entfacht: Die Roten setzen auf Bürgermeister Ludwig, während die Blauen mit Nepp im Aufwind sind. Die ÖVP kämpft um Relevanz.

Die politische Landschaft in Wien steht kurz vor einer bedeutenden Wahl, die am 27. April stattfinden wird. Im Zentrum des Geschehens steht die SPÖ, die laut aktuellen Umfragen ihren dominanten Status in der Hauptstadt verteidigen könnte. Bürgermeister Michael Ludwig strebt an, ein Ergebnis von über 40 Prozent zu erzielen. Seine Popularität ist bemerkenswert, denn mehr als die Hälfte der Befragten würde ihn direkt zum Bürgermeister wählen.

Die SPÖ plant, ihren Wahlkampf vollständig auf Ludwig auszurichten, um von der Schwäche der Konkurrenz in Wien zu profitieren.

FPÖ und ÖVP

Die FPÖ, angeführt von Dominik Nepp, könnte bei der bevorstehenden Wahl einen deutlichen Anstieg erleben. Prognosen sehen die Blauen bei 20 bis 25 Prozent, ausgehend von einem bescheidenen Ausgangswert von 7 Prozent. Ein Strategieexperte der FPÖ schätzt das Gesamtpotenzial für Parteien rechts der Mitte, einschließlich der Schwarzen, in Wien auf maximal 35 Prozent. Ein direktes Duell zwischen Nepp und Ludwig könnte beiden Parteien zusätzliche Stimmen einbringen.

Die ÖVP, mit dem wegen der Causa WienWert angeklagten Karl Mahrer an der Spitze, kämpft mit einem erheblichen Druck, da sie in Umfragen nur bei etwa 10 Prozent liegen. Es besteht die Gefahr, dass sie einstellig bleiben und hinter die Grünen und die NEOS zurückfallen.

Grüne und NEOS

Auch die Grünen stehen vor Herausforderungen. Sie stagnieren bei etwas über 10 Prozent, was auf die unbekannte Spitzenkandidatin Judith Pühringer und den Einfluss der SPÖ zurückzuführen ist. Dennoch bleibt Platz 3 für die Grünen in Reichweite.

Die NEOS haben sich durch einen späten Wechsel an der Spitze selbst in eine schwierige Lage gebracht. Selma Arapovic und Bettina Emmerling, die nun die Führung übernehmen, kämpfen mit einem geringen Bekanntheitsgrad. Die NEOS liegen in Umfragen zwischen 7 und 9 Prozent. Diese Schwäche könnte der SPÖ zugutekommen und Ludwigs Ziel von 40 Prozent unterstützen.

Für HC Strache sieht es düster aus, da Umfragen ihm weniger als 1 Prozent voraussagen, was den Einzug in den Landtag nahezu unmöglich macht.

Seine politische Zukunft in Wien erscheint damit sehr ungewiss.