Traumurlaub für 1 Euro: Sizilien lockt mit Mega-Deal

Siculiana lockt mit einem Gewinnspiel: Für nur einen Euro winkt ein dreitägiger Urlaub. Die Stadt will so den Tourismus in der Nebensaison ankurbeln.

Um den Tourismus in der Nebensaison zu beleben, hat die südsizilianische Stadt Siculiana ein kreatives Gewinnspiel ins Leben gerufen. Für lediglich einen Euro können Teilnehmer einen dreitägigen Urlaub an einem der Strände Siziliens genießen. Es scheint fast unglaublich, dass ein Ort mit so viel Charme – von den romantischen Gassen über das historische Schloss Siculiana aus dem 14. Jahrhundert bis hin zum nahegelegenen Strand Siculiana Marina – nicht mehr Besucher anzieht. Trotz dieser Reize hat die Stadt in den letzten Jahren einen signifikanten Bevölkerungsrückgang erlebt.

Gewinnspiel Details

Das Gewinnspiel „Ferien in Sizilien für 1 Euro“ richtet sich sowohl an italienische als auch internationale Interessierte, die mindestens 18 Jahre alt sind und den symbolischen Euro zahlen. Die Teilnahme erfordert ein Video, in dem Bewerber ihre Gründe für den Besuch der Stadt darlegen und ihre Erwartungen an die Kultur und Geschichte von Siculiana schildern. Nach dem Aufenthalt sollen die Gewinner ein weiteres Video einreichen, das ihre Erfahrungen zusammenfasst.

Die Bewerbungsfrist endet am 15. März, und bis zum 20. März werden zehn Paare oder Familien ausgewählt und bekannt gegeben. Die Gewinner dürfen sich auf zwei Übernachtungen mit Vollpension und geführte Stadtbesichtigungen freuen, müssen jedoch die Anreise selbst organisieren. Die erste Runde des Gewinnspiels ist für den 4. bis 6. April angesetzt, um gezielt die Nebensaison zu beleben.

Ziel der Initiative

Bürgermeister Giuseppe Zambito betonte in einem Interview mit „The i Paper“, dass die Initiative dazu dienen soll, die vielfältigen Schönheiten der Stadt bekannter zu machen, die neben Architektur und Gastronomie zahlreiche weitere Schätze bietet. Man erhofft sich, dass die Nähe zu Agrigent und seinem Tal der Tempel, das in diesem Jahr zur Kulturhauptstadt Italiens erklärt wurde, ebenfalls mehr Touristen anziehen wird. Siculiana, das abseits der gängigen Touristenpfade liegt, könnte durch diese Aktion verstärkt ins Blickfeld von Reisenden rücken.