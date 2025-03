Hund feuert Waffe ab: Besitzer im Krankenhaus

Ein Hund in Memphis löste versehentlich einen Schuss aus und verletzte seinen Besitzer. Der Vorfall zeigt die Gefahren unsachgemäß gelagerter Waffen.

Ein Mann aus Memphis, Tennessee, erlebte einen unerwarteten und schmerzhaften Vorfall, als sein Hund versehentlich einen Schuss abfeuerte und ihn am Bein verletzte. Der Mann befand sich im Bett, als sein Pitbull, Oreo, auf das Bett sprang und mit seiner Pfote den Abzug einer herumliegenden Waffe betätigte. Der Polizeibericht beschreibt, dass die Pfote des Hundes im Abzug-Schutz stecken blieb und so den Schuss auslöste, der den Besitzer am Oberschenkel streifte. Der Verletzte erhielt medizinische Behandlung im Krankenhaus.

Hunde und Schusswaffen

Die Freundin des Mannes, zitiert von Fox 13 Memphis, beschrieb den einjährigen Oreo als „sehr verspielt“ und betonte seine Vorliebe, herumzuspringen. Der Vorfall unterstrich für das Paar die dringende Notwendigkeit, geladene Waffen stets sicher zu verwahren. Während Schusswaffen in den USA weit verbreitet sind, bleiben solche Zwischenfälle mit Tieren, die Schüsse auslösen, eine Seltenheit.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor zwei Jahren in Kansas, als ein Deutscher Schäferhund auf ein Jagdgewehr trat und einen tödlichen Schuss abgab, der einen 30-jährigen Mann das Leben kostete.

