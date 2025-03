Wintereinbruch in Österreich: Regen und Schnee am Wochenende erwartet

Eine markante Luftmassengrenze bringt Österreich am Freitag arktische Kaltluft und milde Luft aus Südosteuropa. Wechselhaftes Wetter ist vorprogrammiert.

Am Freitag wird Österreich von einer markanten Luftmassengrenze durchzogen, die arktische Kaltluft von milderer Luft aus Südosteuropa trennt. Unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets im Alpenraum fällt im zentralen und südlichen Bergland Schnee bis in tiefere Lagen, während im Osten und Südosten starker Regen erwartet wird. Auf der Rückseite des Tiefs strömt kältere Luft aus dem Norden ein, und das wechselhafte, spätwinterliche Wetter setzt sich am Wochenende mit einem Italientief fort.

⇢ Von Sonne bis Regen – Wetterchaos über Österreich

Der Tag beginnt mit trübem Wetter, im Süden regnet es, und oberhalb von 900 bis 1.000 Metern fällt Schnee. Im Laufe des Tages breiten sich Regen und Schneefall von Süden aus, wobei die Schneefallgrenze bis auf 700 Meter sinken kann. In den südlichen Gebirgsregionen sind intensive Schneefälle möglich. Im äußersten Westen lässt der Regen tagsüber nach, aber die Sonne zeigt sich selten. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen, und die Temperaturen erreichen maximal 4 bis 9 Grad.

Wochenende Wetter

Am Samstag bleibt das Wetter trüb und nasskalt. Besonders im Süden regnet es zeitweise kräftig, die Schneefallgrenze schwankt zwischen 600 und 900 Metern. Im südlichen Bergland wird der meiste Neuschnee erwartet. Ein mäßiger, kalter Nord- bis Nordostwind frischt auf, und die Temperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad.

Auch am Sonntag dominieren Wolken. Von Vorarlberg bis zum Burgenland fällt häufig Regen oder Schnee bis 900 Meter herab. Im zentralen Bergland gibt es kurze Regenpausen, bevor es unbeständig mit einzelnen Schauern weitergeht. Im Norden bleibt es meist trocken, aber stark bewölkt. Ein kühler, mäßiger Nordostwind weht, und die Höchstwerte liegen bei 5 bis 10 Grad.

Ausblick auf Montag

Am Montag beginnt der Tag mit dichten Wolken. Im Laufe des Tages werden die sonnigen Abschnitte von Norden her häufiger, und am Nachmittag dominiert in vielen Landesteilen oft strahlender Sonnenschein. Der Wind frischt mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen auf, und die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 4 und 8 Grad.