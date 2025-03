Von Sonne bis Regen – Wetterchaos über Österreich

Ein Tiefdruckkomplex sorgt für instabiles Wetter in Europa. Föhnige Bedingungen und wechselhaftes Wetter prägen die Woche.

Zu Beginn der Woche wird das Wetter durch einen Tiefdruckkomplex über der Iberischen Halbinsel zunehmend instabiler. Im Verlauf der Woche ziehen mehrere kleine Tiefdruckgebiete vom westlichen Mittelmeerraum über Mitteleuropa, was zu wechselhaftem Wetter führt. Vor den Schauern herrschen föhnige Bedingungen, doch trotz überdurchschnittlicher Temperaturen bleibt flächendeckender Regen aus.

Am Montag sind von Vorarlberg bis Salzburg und Kärnten dichte Wolken präsent, wobei es vor allem in Osttirol und Oberkärnten am Vormittag häufig regnet. Die Schneefallgrenze liegt meist über 1500 Metern, in den Karnischen Alpen kann sie vorübergehend auf 1200 Meter sinken. Am Nachmittag trocknet es dort, während an der Alpennordseite einzelne Schauer auftreten. Der Osten und Südosten bleibt meist trocken und zeitweise sonnig bei lebhaftem Südwind. Die Temperaturen erreichen von West nach Ost 10 bis 20 Grad.

Wetter am Dienstag

Der Dienstag startet überwiegend trocken mit einigen Auflockerungen, jedoch steigt ab Mittag die Wahrscheinlichkeit für Schauer leicht an. Schnee fällt dabei nur im Hochgebirge, während es in weiten Teilen des Landes trocken bleibt und die Sonne gelegentlich zu sehen ist. Am freundlichsten zeigt sich das Wetter vom Salzkammergut bis ins Wald- und Mostviertel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 18 Grad.

Am Mittwoch regnet es zeitweise von Vorarlberg bis Kärnten, oberhalb von 1100 bis 1400 Metern fällt Schnee. Am Nachmittag ziehen auch in Salzburg und Oberösterreich Schauer durch, wobei die Schneefallgrenze auf etwa 1500 Meter ansteigt. Weiter östlich entwickelt sich nach Auflösung von Nebel und Hochnebel ein Sonne-Wolken-Mix. Dazu weht lebhafter und im Bergland föhniger Wind aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 20 Grad, wobei die höheren Werte in der Osthälfte zu finden sind.

Donnerstag Prognose

Der Donnerstag beginnt mit dichten Wolken und im Nordosten vereinzelt mit leichtem Regen. Tagsüber treten besonders im östlichen und südlichen Bergland einige Schauer auf. Schnee ist nur oberhalb von etwa 1500 Metern zu erwarten, doch auf nennenswerten Neuschnee wartet man auch dort vergebens.

An der Alpennordseite zeigt sich ab Mittag wieder die Sonne, und es wird leicht föhnig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 10 und 17 Grad.