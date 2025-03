Austro-Ampel unter Beschuss: Blauer Widerstand gegen Vorhaben

Österreichs neue Ampel-Koalition sorgt für Spannung: Ein Mietpreisstopp und Sparmaßnahmen treffen auf Widerstand der Blauen, die eigene Forderungen erheben.

Die neu formierte Austro-Ampel-Koalition, bestehend aus den Schwarzen, den Roten und den NEOS, hat unmittelbar nach ihrem Amtsantritt eine Reihe politischer Initiativen gestartet. Zu den ersten Maßnahmen zählen ein Mietpreisstopp und ein striktes Konsolidierungspaket. Diese Projekte stoßen jedoch auf den Widerstand der Blauen, die in der Plenarsitzung gegen die meisten Vorschläge der Koalition votierten, mit Ausnahme der Mietregelung, die sie unterstützten.

Kritik an Außenministerin

Die politische Dynamik zeigt sich auch in der scharfen Kritik der FPÖ an der Außenministerin der Neos, Beate Meinl-Reisinger. FPÖ-Außenpolitiksprecherin Susanne Fürst bezeichnete Meinl-Reisinger als „Brüsseler Gesandte“ und forderte eine stärker national ausgerichtete Außenpolitik. Sie kritisierte, dass die Ministerin die EU-Politik nicht hinterfrage und den Plan zur Aufrüstung Europas um 800 Milliarden Euro ohne Widerspruch hinnehme. Meinl-Reisinger hingegen argumentierte, dass Österreichs Neutralität nicht ausreiche und ein koordiniertes Vorgehen auf EU-Ebene notwendig sei. Fürst hingegen forderte, Österreich solle als Ort für Friedensverhandlungen in der Ukraine fungieren.

Innenpolitische Angriffe

In der Innenpolitik attackierte der FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann die temporäre Aussetzung des Familiennachzugs, die im Ministerrat beschlossen wurde, als „ÖVP-Bluff“. Er warnte, dies sei eine Täuschung der ÖVP, um eine restriktive Migrationspolitik vorzutäuschen, während in Wirklichkeit die illegale Einwanderung in legale umgewandelt werde. Darmann forderte einen dauerhaften Stopp des Familiennachzugs und erinnerte an frühere Koalitionsverhandlungen mit den Schwarzen.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz kritisierte die Ampelregierung scharf, insbesondere in Reaktion auf Aussagen der Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner. Er bezeichnete die Regierung als die „teuerste Bundesregierung aller Zeiten“ mit einem schlechten Programm und warf ihr vor, gegen die Interessen der Bevölkerung zu arbeiten. Schnedlitz betonte, die Ampel wolle der illegalen Masseneinwanderung „Tür und Tor“ öffnen und die „EU-Unterwürfigkeit“ auf die Spitze treiben.

Er prophezeite der Koalition keine lange Zukunft und äußerte, dass Politiker wie Stocker, Babler und Meinl-Reisinger keine Zukunft hätten, da sie gegen die Interessen der Menschen agierten.