Kaiserwetter: Hier wird es bis zu 21 Grad warm!

Ein stabiles Hochdruckgebiet bringt Österreich frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein. Der Nebel verzieht sich schnell, und der Frühling dominiert.

In den kommenden Tagen wird Österreich von frühlingshaftem Wetter verwöhnt, das durch ein stabiles Hochdruckgebiet geprägt ist. Dieses sorgt für trockene und zunehmend milde Bedingungen, die besonders Sonnenanbeter erfreuen dürften. Am Donnerstag wird in vielen Teilen des Landes reichlich Sonnenschein bei angenehmen Temperaturen erwartet. Zwar beginnt der Morgen in einigen Gebieten mit Nebel, dieser verzieht sich jedoch meist schnell.

Das Hochdruckgebiet, das sich über Mitteleuropa erstreckt, bringt am Donnerstag ruhiges Frühlingswetter in ganz Österreich. Vor allem im Westen und entlang der Alpennordseite sind viele Sonnenstunden zu erwarten. In Teilen des Donauraums, im östlichen Flachland und in einigen südlichen Becken beginnt der Tag mit lokalem Frühnebel, der sich meist am Vormittag auflöst, sodass spätestens zu Mittag die Sonne fast überall dominiert. Dünne Schleierwolken ziehen im Tagesverlauf besonders im Westen über den Himmel, beeinträchtigen jedoch nicht den sonnigen Gesamteindruck. Im Osten frischt zeitweise ein mäßiger bis lebhafter Südostwind auf, während entlang der Alpennordseite eine leichte Föhnströmung für milde Temperaturen sorgt. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 und 21 Grad, wobei die höchsten Temperaturen voraussichtlich im Bereich des föhnigen Alpennordrandes gemessen werden.

Sonniger Freitag

Auch der Freitag bringt in weiten Teilen Österreichs ruhiges, sonniges und sehr mildes Frühlingswetter. Von der Früh bis zum Abend dominiert die Sonne, wobei der Himmel durch dünne Schleierwolken leicht getrübt sein kann. In der Früh kann es in einigen Niederungen und Becken zu Nebelfeldern kommen, die sich jedoch schnell auflösen, sodass auch hier spätestens am Vormittag die Sonne durchkommt. Ein Schub Saharastaub, der aus Nordafrika nach Mitteleuropa transportiert wird, lässt den Himmel teils leicht milchig erscheinen. Der Wind bleibt vor allem im Osten ein Thema, wo zeitweise ein spürbarer Südostwind weht, der stellenweise kräftiger ausfallen kann. Entlang der Alpennordseite hält die föhnige Südströmung an, wodurch es weiterhin besonders mild bleibt.

Die Temperaturen erreichen am Freitag erneut Höchstwerte zwischen 12 und 21 Grad, was für Anfang März ungewöhnlich hohe Werte sind und in vielen Regionen ein fast schon frühsommerliches Gefühl hervorrufen.