Fall Danka Ilic: Verdächtiger widerruft Geständnis!

In Zajecar, Serbien, eskaliert die Kontroverse um den Fall des mutmaßlichen Mordes an einem Mädchen in Banjsko Polje, nachdem einer der Verdächtigen, D.D., seine früheren Geständnisse widerrufen hat. D.D. behauptet nun, weder die Tat begangen noch das Kind am besagten Tag gesehen zu haben. Diese schockierende Wendung wirft neue Fragen über den Fall und die Glaubwürdigkeit der anfänglichen Ermittlungen auf.

Nach Angaben von Quellen des „Kurirs“ hat D.D., nachdem er grundlegende persönliche Informationen preisgegeben hatte, bestritten, Danka Ilic getötet zu haben. Er bestritt spezifisch, das Kind in seinem Auto mitgenommen oder erstickt zu haben und dessen Leiche auf einer Mülldeponie entsorgt zu haben. Interessanterweise ähnelt seine neue Darstellung stark den Aussagen eines Mitverdächtigen, S.J., der bereits im Mai jegliche Beteiligung am Verbrechen abstritt.

D.D., der zunächst während eines Verhörs unmittelbar nach seiner Verhaftung den Mord umfassend gestanden hatte, hat nun eine Kehrtwende vollzogen, deren Motive unklar bleiben. Er hatte zuvor ausgesagt, er habe während des Vorfalls auf dem Beifahrersitz eines Dienstwagens gesessen, während sein Kollege S.J. das Fahrzeug lenkte.

Vorheriges Geständnis unter Druck?

Laut seinem ersten Geständnis hob S.J. das allein auf der Straße befindliche Mädchen mit seinem Auto auf, woraufhin D.D. es in das Fahrzeug zog, erstickte und später die Leiche entsorgte. Die genauen Umstände, unter denen dieses Geständnis abgelegt wurde, sowie die Gründe für die aktuelle Revision seiner Aussage bleiben spekulativ.

Die Suche nach der Wahrheit

S.J., der sich nach seiner Festnahme zunächst nicht äußerte, widerrief ebenfalls jede Verbindung zu dem Verschwinden und der mutmaßlichen Tötung des Mädchens aus Bora Anfang Juni. Die rechtlichen Vertreter beider Männer haben bisher keine Stellungnahme zu den neuesten Entwicklungen im Fall abgegeben.

Die Staatsanwaltschaft steht nun vor der Herausforderung, die widersprüchlichen Aussagen zu entwirren und die Wahrheit hinter dem tragischen Schicksal des Mädchens in Banjsko Polje aufzudecken. Die Ermittlungen dauern weiterhin an, während die Gemeinschaft auf Antworten wartet.