Fall Danka: Verdächtiger will nächste Woche auspacken!

Der Verdächtige im Mordfall an der zweijährigen Danka Ilic, S.J., hat bis jetzt zu allen Vorwürfen geschwiegen. Wie sein Anwalt Zivadin Bogdanovic mitteilte, werden jedoch voraussichtlich in der nächsten Woche alle Details des Verbrechens bekannt sein. Die Anhörung ist für den 4. Juni geplant.

Die damals 2-jährige Danka Ilic verschwand am 26. März in Banjsko polje, wo sie mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder aus Bor gekommen war. Die Verdächtigen für dieses Verbrechen sind D.D. aus Zlot und S.J. aus Luka, beide Arbeiter des Wasserwerks „Vodovod“ Bor. Sie befinden sich in Haft. Der Vater von D.D., R.D. (73), wurde am 6. April verhaftet, weil er verdächtigt wird, seinem Sohn geholfen zu haben, den Körper des Mädchens zu entsorgen, die er zuvor, nach eigener Aussage, mit den Händen erwürgt hatte. Dann wurde auch D.D.’s Bruder, D.D. (40), verhaftet, der nur einen Tag später in den Räumlichkeiten der Polizeiverwaltungseinheit Bor verstarb.

Kommt die Wahrheit ans Licht?

„Es ist noch nicht genau bekannt, wann S.J. seine Verteidigung vor der Staatsanwaltschaft darlegen wird. Allerdings wird in der nächsten Woche alles bekannt sein. Für den Moment ist das alles, was ich sagen kann“, sagte Bogdanovic gegenüber Kurir.

Es stellt sich heraus, dass S.J. seinen bisherigen Rechtsbeistand abgelehnt und sich für einen neuen Anwalt entschieden hat, was auf eine mögliche Änderung in seiner Verteidigungsstrategie hinweist. Bisher nutzte er konsequent sein Recht zu schweigen. Nun zeichnet sich ab, dass er bereit sein könnte, seine Verteidigung neu zu gestalten und wertvolle Informationen preiszugeben.

Strategiewechsel?

Die Entscheidung, vom Schweigen abzurücken, könnte strategischer Natur sein. Einem weiteren Beschuldigten, D.D., wurde nach einem Geständnis die direkte Täterschaft an dem Mädchen zugeschrieben, was S.J. möglicherweise dazu bewogen hat, seine Verteidigung neu zu überdenken. Dieser Wechsel lässt darauf schließen, dass S.J. nun bereit ist, auszusagen und zur Aufklärung des Verbrechens beizutragen.

Ein Schritt zur Wahrheit

Die bevorstehende Verhandlung öffnet die Tür zu vielen unbeantworteten Fragen im Fall Danka Ilic. Die Hoffnung besteht, dass durch S.J.’s Aussagen neue Erkenntnisse gewonnen werden können, auch bezüglich des Verbleibs von Dankas sterblichen Überresten. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den 4. Juni, ein Datum, das möglicherweise neue Wahrheiten ans Licht bringt.