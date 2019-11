Falsche Wimpern: Läuse wegen mangelnder Hygiene (FOTO)

Manche mögen den natürlichen Look andere den extravaganten – In puncto Wimpernverlängerungen scheiden sich bekanntlich die Geister. Dass der Trend aber endgültig in der Beauty-Welt angekommen ist, kann wohl niemand mehr bestreiten. Ärzte warnen nun allerdings vor möglichen Folgen.

Welche Gefahren mit den praktischen Lash Extensions einhergehen können, scheinen die meisten zu vergessen. Ärzte warnen nun vor den Risiken. Es scheint nämlich Berichten zufolge vermehrt zu tierischen Problemen gekommen zu sein…

Einige User berichteten im Netz von Läusen, die sich in ihren künstlichen Wimpern eingenistet hatten. Der Grund für die ungewollten Besucher scheint wohl mangelnde Hygiene zu sein.

